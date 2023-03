I migliori vini sotto i 15 euro secondo Berebene 2023

Il vino è uno di quei punti fermi per gli italiani. Raramente si rinuncia ad una buona bottiglia di vino durante le cene o i pranzi in compagnia. Sopratutto se la qualità è ottima. Quali sono i migliori vini sotto i 15 euro in vendita in Italia quest’anno? A fornirci una risposta esaustiva è l’edizione 2023 della guida Berebene. Nell’elenco vengono indicati i migliori vini italiani per ciascuna regione, con il relativo prezzo. Il più caro di tutti (caro tra virgolette)? Il Molise Falanghina in Anfora ’21, prodotto dalla cantina molisana Catabbo, il cui prezzo a bottiglia è pari a 14 euro.

Elenco migliori vini sotto i 15 euro secondo l’ultima classifica stilata dall’edizione 2023 della guida Berebene

Ecco la classifica dei migliori vini rossi italiani sotto i 15 euro regione per regione.

Piemonte – Barbera del M.to Volpuva ’21 – Cantina Vicara – Prezzo a bottiglia 13,20 euro

Liguria – Riviera Ligure di Ponente Vermentino I Muzazzi ’21 – Cantine Calleri – Prezzo a bottiglia 14,00 euro

Lombardia – Terrazze Pinot Nero ’21 – Tenuta Mazzolino – Prezzo a bottiglia 13,50 euro

Trentino – Trentino Muller Thurgau ’21 – Cantine Monfort – Prezzo a bottiglia 10,90 euro

Alto Adige – A. A. Pinot Grigio Merus ’21 – Cantina Tiefenbrunner – Prezzo a bottiglia 11,00 euro

Veneto – Rosso di Sutto '20 – Cantina Sutto – Prezzo a bottiglia 13,30 euro

Friuli Venezia Giulia – FCO Friulano ’21 – Cantina Grillo Iole – Prezzo a bottiglia 13,00 euro

Emilia Romagna – Lambrusco di Sorbara Tre Medaglie – Cantina Cavicchioli – Prezzo a bottiglia 6,00 euro

Toscana – Manolibera ’19 – Cantina Muralia – Prezzo a bottiglia 10,90 euro

Marche – Falerio Pecorino Maree ’21 – Cantina Madonna Bruna – Prezzo a bottiglia 7,90 euro

Umbria – Montefalco Rosso ’20 – Cantina Scacciadiavoli – Prezzo a bottiglia 12,90 euro.

Gli altri

Lazio – Cesanese del Piglio Velobra ’20 – Cantina Giovanni Terenzi – Prezzo a bottiglia 11,80 euro

Abruzzo – Montepulciano d’Abruzzo Casabianca ’20 – Cantina San Lorenzo Vini – Prezzo a bottiglia 8,40 euro

Molise – Molise Falanghina In Anfora ’21 – Cantina Catabbo – Prezzo a bottiglia 14,00 euro

Campania – Greco di Tufo ’21 – Cantine di Marzo – Prezzo a bottiglia 13,40 euro

Basilicata – Aglianico del Vulture Maschitano Rosso ’19 – Cantina Musto Carmelitano – Prezzo a bottiglia 10,90 euro

Puglia – Cappello di Prete ’18 – Cantina Francesco Candido – Prezzo a bottiglia 13,10 euro

Calabria – Petramola ’21 – Cantina Serracavallo – Prezzo a bottiglia 12,10 euro

Sicilia – Kebrilla Grillo ’21 – Cantine Fina – Prezzo a bottiglia 9,90 euro

Sardegna – Cannonau di Sardegna Nalboni ’20 – Cantina Li Duni – Prezzo a bottiglia 10,20 euro.

Il vino più economico tra i migliori sotto i 15 euro è il Lambrusco di Sorbara Tre Medaglie prodotto dalla Cantina Cavicchioli. Una bottiglia costa infatti appena 6 euro. Sul podio anche il Falerio Pecorino Maree del 2021, vino di punta della Cantina Madonna Bruna delle Marche. Il prezzo di una bottiglia di Falerio è di poco inferiore agli 8 euro. Completa questo speciale podio il Montepulciano d’Abruzzo Casabianca, appartenente all’annata del 2020. Presso la cantina abruzzese San Lorenzo Vini è possibile acquistare una bottiglia di Montepulciano d’Abruzzo Casabianca a soli 8,40 euro.