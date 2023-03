Migliori vini al mondo sotto i 20 euro secondo il New York Times

A metà febbraio sull’edizione cartacea del New York Times è uscita la classifica dei migliori vini al mondo sotto i 20 euro. La lista, a cura del noto critico ed esperto di vini Eric Asimov, vede la presenza di ben tre vini italiani. La precedenza va ai rossi, con il Brigaldara Valpolicella sugli scudi. Asimov, che ogni anno pubblica una lista dei migliori vini con un occhio al prezzo, consiglia di bere il rosso Brigaldara Valpolicella accompagnandolo con una bella pizza. Nello specifico, il critico parla di “ottimo connubio”. Ma il Brigaldara Valpolicella non è l’unico vino italiano che compare nella lista dei migliori 20 vini al mondo pubblicata sul New York Times. Quali sono gli altri?

Elenco migliori vini del mondo sotto i 20 euro (ci sono anche tre vini italiani)

Ecco la lista dei migliori secondo il New York Times in vendita a meno di 20 euro (nell’articolo originale pubblicato sul NYT dal critico di vini Eric Asimov anziché l’euro c’è il dollaro.

Noi, per comodità, abbiamo sostituito il dollaro con l’euro. Calcolate che la differenza è minima, dato che ad oggi il rapporto stimato è pari a 1 dollaro = 0,94 euro, per cui non fa nessuna differenza scrivere euro o dollaro.

Insieme al Brigaldara Valpolicella, nella top 20 di Asimov compaiono anche due vini italiani bianchi: il Giordano Lombardo Gavi e il Trebbiano abruzzese prodotto dall’azienda vinicola Jasci. Di quest’ultimo viene lodata la produzione biologica, con “uve allevate su pergolati sopraelevati e coltivate biologicamente”. Non poteva mancare poi il consiglio culinario. Secondo la penna del New York Times, il Giordano Lombardo Gavi è ottimo per accompagnare “tutti i tipi di frutti di mare”.

La lista