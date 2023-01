Migliori vini italiani sotto i 15 euro secondo l’ultima classifica di Altroconsumo

Il vino è una di quelle bevande che gli italiani adorano. Difficilmente può mancare una bottiglia di vino a tavola o nelle occasioni speciali. In questo momento di crisi e prezzi alti, però, trovare una bottiglia che costi meno di un certo tot non è facile. Altroconsumo è tornato a proporre le sue ricerche sul miglior vino venduto nei supermercati italiani a un prezzo pari o inferiore ai 15 euro. Il miglior vino italiano acquistabile a un prezzo inferiore di 15 euro è Terre de la Custodia, Umbria IGT Rosso Vocante, che ha conquistato la bellezza di 87 punti (5,69 euro).

Sul podio in seconda posizione Re Manfredi, Aglianico del Vulture Doc Taglio del Tralcio 2019, in grado di ottenere 78 punti. Uno in più del vino Di Majo Norante (11,90 euro), Aglianico del Molise Doc Riserva Contado 2015 (9,90 euro). A seguire la lista degli altri vini testati da Altroconsumo.

Classifica dei migliori vini italiani il cui importo è pari o inferiore a 15 euro di Altroconsumo

Ecco alcuni degli altri migliori vini italiani presi in considerazione dall’ultimo test condotto dalla rivista dei consumatori Altroconsumo.

Duca di Saragnano Fiano Puglia IGT da uve leggermente appassite 2021 – 9,90 euro per bottiglia formato 750 ml

Chateau Pesquié Ventoux AOC Terrasses Rouge – prezzo a bottiglia 14,90 euro formato 750 ml

Dal Moro Valpolicella Ripasso DOC 2019 – prezzo a bottiglia 14,90 euro formato 750 ml

Marchesi Antinori Toscana IGT Rosso Villa Antinori 2019 – prezzo a bottiglia 15,40 euro formato 750 ml

Tenute Rubino Susumaniello Brindisi DOC Rosso Oltremé 2019 – prezzo a bottiglia 11,70 euro formato 750 ml

Collemassari Montecucco DOC Rosso Riserva Vino Biologico 2017 – prezzo a bottiglia 13,20 euro formato 750 ml

Chateau Petit Mouta Graves Aoc Cuvée Beausoleil – prezzo a bottiglia 8,10 euro formato 750 ml

Casalfarneto Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Superiore Fontevecchia 2021 – prezzo a bottiglia 8,30 euro formato 750 ml

Cantine Ceci Lambrusco Emilia IGT Otello Ceci Nerodilambrusco 1813 Vino Frizzante – prezzo a bottiglia 9,90 euro formato 750 ml.

Le altre bottiglie prese in considerazione secondo il test

Tenuta Sant’Antonio Scaia Garganega – Chardonnay Trevenezie IGT 2021 – prezzo a bottiglia 12,50 euro formato 750 ml

Mesa Carignano del Sulcis Doc Buio 2020 – prezzo a bottiglia 14,50 euro formato 750 ml

Fattoria dei Barbi Rosso di Montalcino Doc 2020 – prezzo a bottiglia 14,90 euro formato 750 ml

Pio Cesare Barbera D’Alba Doc 2020 – prezzo a bottiglia 15,70 euro formato 750 ml

Zaccagnini Montepulciano D’Abruzzo Doc il Vino del Tralcetto 2020 – prezzo a bottiglia 7,80 euro formato 750 ml

Montemajor Aglianico Calabria IGP Petra Ceci 2018 – prezzo a bottiglia 8,50 euro formato 750 ml

La Pruina Negroamaro Puglia IGP 2019 – prezzo a bottiglia 8,80 euro formato 750 ml

Cantina di Santadi Vermentino di Sardegna Doc Villa Solais 2021 – prezzo a bottiglia 8,90 euro formato 750 ml

Notte Rossa Primitivo di Manduria Dop 2020 – prezzo a bottiglia 8,90 euro formato 750 ml

Villa Folini Ribolla Gialla Venezia Giulia IGT 2021 – prezzo a bottiglia 8,90 euro formato 750 ml

Villamatta Veneto IGP Rosso 2018 – prezzo a bottiglia 8,90 euro formato 750 ml

Colterenzio Moscato Giallo Vigneti delle Dolomiti IGT PFefferer – prezzo a bottiglia 9,80 euro formato 750 ml

Fantinel Pinot Grigio Friuli Doc Borgo Tesis 2020 – prezzo a bottiglia 9,90 euro formato 750 ml.

Quindi c’è davvero l’imbarazzo della scelta per avere a casa un prodotto ottimo senza dover spendere una fortuna.