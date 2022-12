Le migliori farine che puoi trovare nei supermercati italiani secondo Altroconsumo

Ti sei mai chiesto qual’è la migliore farina in vendita? Natale si avvicina e, come sempre, la faranno da padrone dolci, dolciumi e preparazioni dell’ultimo minuto. Ecco perché uno degli articoli più venduti nei supermercati italiani sarà la farina, sia per la preparazione dei dolci che quella per la pizza. Altroconsumo ha testato 20 farine per poi stilare come sempre una classifica finale che riporta il nome del prodotto, il voto, la qualità e il prezzo medio per confezione. Alcuni prodotti che si sono distinti più di altri ricevono anche l’etichetta di Miglior Acquisto e Migliore del Test. La prima va di solito agli articoli che garantiscono un ottimo rapporto qualità-prezzo. La seconda etichetta invece viene assegnata ai prodotti che hanno raggiunto votazioni eccellenti durante la fase del test per le loro proprietà.

Quali sono le migliori farine in vendita nei supermercati italiani quest’anno secondo il test condotto da Altroconsumo? Rispondiamo alla domanda presentando la classifica con le migliori 12 marche (sulle 20 testate dalla nota associazione di consumatori italiani). Di recente, invece, avevamo visto quali erano le migliori marche di riso.

Le 10 migliori marche di farina in vendita nei supermercati italiani secondo l’ultimo test di Altroconsumo

Coop Farina di Grano Tenero 0 Manitoba – Voto 83 – Qualità Ottima – Prezzo medio 0,99 euro a confezione – Per Pizza – Migliore del Test – Miglior Acquisto

Caputo Pizzeria Farina di Grano Tenero Tipo 00 – Voto 83 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,32 euro a confezione – Per pizza – Migliore del test

Almaverde Bio Farina Biologica di Grano Tenero Tipo 0 Ideale per Pizza – Voto 77 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,76 euro a confezione – Per Pizza

Conad Verso Natura Bio Farina di Grano Tenero Tipo 00 Biologica 100% Italiana – Voto 77 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,15 euro a confezione – Miglior del Test – Per pizza

Le altre presenti