I migliori vini italiani sotto i 15 euro del 2023 secondo l’ultima edizione Berebene di Gambero Rosso

Il vino è tra le bevande più amate dagli italiani e non è affatto un mistero. Difficilmente le persone rinunciano ad una buona bottiglia di vino quando si tratta di una cena tra amici, in compagnia del partner o semplicemente per passare una serata. E bisogna dirlo, per il vino non si bada a spese, anche se fa comodo trovare quello a meno senza rinunciare alla qualità. In occasione della pubblicazione di Berebene 2023, Gambero Rosso ha stilato la lista dei migliori vini italiani in vendita a un prezzo inferiore ai 15 euro.

L’elenco prevede l’inserimento della miglior bottiglia di vino sotto i 15 euro di ciascuna regione, dalla Sardegna al Piemonte. Nella lista che segue sono indicate la regione di provenienza, la bottiglia di vino premiata, la cantina di appartenenza e il prezzo consigliato. Va da sé che al supermercato o nei negozi specializzati è possibile trovare prezzi differenti per via di offerte, rincari, ecc.

Berebene 2023: la lista dei migliori vini italiani sotto i 15 euro secondo l’ultima edizione

Sardegna – Cannonau di Sardegna Nalboni ’20 – Li Duni – Prezzo a bottiglia 10,20 euro

Sicilia – Kebrilla Grillo ’21 – Cantine Fina – Prezzo a bottiglia 9,90 euro

Calabria – Petramola ’21 – Serracavallo – Prezzo a bottiglia 12,10 euro

Puglia – Cappello di Prete ’18 – Francesco Candido – Prezzo a bottiglia 13,10 euro

Basilicata – Aglianico del Vulture Maschitano Rosso ’19 – Musto Carmelitano – Prezzo a bottiglia 10,90 euro

Campania – Greco di Tufo ’21 – Cantine di Marzo – Prezzo a bottiglia 13,40 euro

Molise – Molise Falanghina In Anfora ’21 – Catabbo – Prezzo a bottiglia 14,00 euro

Abruzzo – Montepulciano d’Abruzzo Casabianco ’20 – San Lorenzo Vini – Prezzo a bottiglia 8,40 euro

Lazio – Cesanese del Piglio Velobra ’20 – Giovanni Terenzi – Prezzo a bottiglia 11,80 euro

Umbria – Montefalco Rosso ’20 – Scacciadiavoli – Prezzo a bottiglia 12,90 euro

Marche – Falerio Pecorino Maree ’21 – Madonna Bruna – Prezzo a bottiglia 7,90 euro

Toscana – Manolibera ’19 – Muralia – Prezzo a bottiglia 10,90 euro

Emilia Romagna – Lambrusco di Sorbara Tre Medaglie – Cavicchioli – Prezzo a bottiglia 6,00 euro

Friuli Venezia Giulia – FCO Friuliano ’21 – Grillo Iole – Prezzo a bottiglia 13,00 euro

Veneto – Rosso di Sutto ’20 – Sutto – Prezzo a bottiglia 13,30 euro

Alto Adige – A. A. Pinot Grigio Merus ’21 – Tiefenbrunner – Prezzo a bottiglia 11,00 euro

Trentino – Trentino Muller Thurgau '21 – Cantine Monfort – Prezzo a bottiglia 10,90 euro

Lombardia – Terrazze Pinot Nero ’21 – Tenuta Mazzolino – Prezzo a bottiglia 13,50 euro

Liguria – Riviera Ligure di Ponente Vermentino I Muzazzi ’21 – Cantine Calleri – Prezzo a bottiglia 14,00 euro

Barbera del M.to Volpuva ’21 – Vicara – Prezzo a bottiglia 13,20 euro

Lambrusco di Sorbara Tre Medaglie il vino più economico.

C’è anche il premio per quello con il miglior rapporto qualità-prezzo

Va al Lambrusco di Sorbara Tre Medaglie il “premio” di vino dal miglior rapporto qualità-prezzo, costando solo 6 euro a bottiglia. Protagonista da anni delle edizioni di Berebene, il Sorbara Tre Medaglie della storica azienda produttrice del Lambrusco si presenta armonico e con un ottimo equilibrio tra corpo e freschezza acida, secondo quanto riferito da Gambero Rosso. Sotto i 10 euro anche il Falerio Pecorino Maree ’21 delle Marche, un piccolo capolavoro firmato da Carlo Petracci e il padre Paolo insieme all’esperto Aroldo Bellelli, e il Kebrilla Grillo ’21 siciliano, in vendita rispettivamente a 7,90 euro e 9,90 euro.