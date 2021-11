Migliori vini d’Italia secondo Gambero Rosso premiati con i Tre Bicchieri 2022

Quali sono i migliori vini dell’anno secondo Gambero Rosso? Gli appassionati di vini saranno felici di sapere che la nota guida ha premiato alcuni vini con i Tre Bicchieri, interessante riconoscimento che vuole appunto premiare i vini considerati superiori.

Migliori vini d’Italia premiati con i Tre Bicchieri di Gambero Rosso

Partendo dal miglior vino dell’anno rosso, il riconoscimento è andato al Brunello di Montalcino V. Del Suolo ’16 della cantina Argiano premiato con i tre bicchieri dalla Guida dei Vini del Gambero rosso 2022 e al primo posto tra i vini migliori rossi. Per quanto riguarda il miglior vino bianco dell’anno, il premio Tre Bicchieri è andato a Rosazzo Terre Alte ’18 di Livio Felluga, un vino veneto molto particolare con “forti richiami di salvia ed erbe officinali, arricchiti da lontani ricordi di cannella”.

Premiato da Gambero Rosso, anche il miglior vino dolce dell’anno. Il migliore è risultato essere il Zhabib Passito ’20Agriturismo Hibiscus – C.da Tramontana di Margherita Longo e Vito Barbera dalla Sicilia mentre per il miglior vino rosato dell’anno si va in Calabria con il premio a Zero Gaglioppo Rosato 2020 dell’Azienda Agricola Brigante a Cirò (Crotone), un vino che profuma di “frutta e bacche rosse, fragoline, agrumi, violetta selvatica, mentuccia e pepe bianco”.

Tra i riconoscimenti anche il premio cantina cooperativa dell’anno alle Cantine San Marzano nel comprensorio vitivinicolo del Primitivo di Manduria. Per quanto riguarda il vino con il miglior rapporto qualità prezzo troviamo Le Tenute Rubino di Brindisi per il Susumaniello mentre il premio cantina dell’anno è andato a Berlucchi, spumante classico italiano della Franciacorta.Il premio Bollicine dell’anno è andato al vino Cartizze Brut LA RIVETTA ’20 – VILLA SANDI.

I vini premiati in base alla regione

A livello regionale con il premio Tre Bicchieri di Gambero Rosso sono stati premiati i vini VdA Chambave Muscat 2019 Vrille della valle D’Aosta, il Botticino Gobbio 2018 Noventa della Lombardia, il Colombo – Cascina PastoriAlta Langa Pas Dosé Zero Ris. 2015 dal Piemonte, il Monte Zovo – Famiglia Cottini Amarone della Valpolicella Cl. 2013 del Veneto, il vino A. A. Bianco Grande Cuvée Beyond the Clouds 2019 Walch dall’Alto Adige, il Colli di Luni Vermentino Boboli 2020 Giacomelli dalla Liguria, il Arvange Pas Dosè M. Cl Valtidone dall’Emilia Romagna, il Bolgheri Rosso Sup. 2018 Argentiera dalla Toscana, il Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Ambrosia Ris. 2018 dalle Marche e il 8 ½ Pecorino 2020 Villa Medoro dall’Abruzzo. Tutta la lista completa si trova su Gambero Rosso.

