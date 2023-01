Migliori vini d’Italia: la top 50 di James Suckling per il nuovo anno

Il vino è il vino. Non c’è frase migliore per racchiudere la passione degli italiani per questa bevanda, che da sempre accompagna pranzi, cene, uscite in compagnia e persino semplici aperitivi in casa. Come da tradizione in questo periodo, il critico americano James Suckling ha stilato la nuova classifica dei migliori vini d’Italia del 2022. La top 100 di Suckling è dominata dalla Toscana, con ben 21 bottiglie di vino.

Due di queste – Barone Ricasoli Chianti Classico Gran Selezione Ceniprimo 2019 e Bertinga Toscana Volta di Bertinga 2019 – occupano rispettivamente la seconda e terza posizione. Insieme alla Toscana, le altre regioni più in vista sono Piemonte e Trentino-Alto Adige, entrambe lodate dal noto critico “per la diversità e la costanza della qualità in bottiglia”.

Classifica dei migliori 100 vini d’Italia di quest’anno secondo l’ultimo test di James Suckling

Dal 50° al 25° posto

50. Isole e Olena Cabernet Sauvignon Toscana Collezione Privata 2018

49. Schiopetto Friulano Collio Mario Schiopetto M2021

48.

Dal 25° all’11° posto

Produttori del Barbaresco Barbaresco Rabaja Riserva 201747. Frescobaldi Toscana Gorgona 202146. Montevetrano Colli di Salerno 202045. Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Gresy Barbaresco Martinenga Camp Gros Riserva 201744. Roberto Voerzio Barolo Cerequio 201843. Benanti Etna Rosso Rovitello Particella No. 341 Alberello Centenario Riserva 201642. Bruno Giacosa Falletto Barbaresco Rabajà 201941. Pietro Caciorgna Etna Rosso Guardoilvento 202040. Bibi Graetz Toscana Colore 202039. Bruno Giacosa Falletto Barbaresco Asili 201938. Duemani Cabernet Franc Costa Toscana 201937. Manincor Sauvignon Alto Adige Lieben Aich 202036. Tenuta di Biserno Toscana Biserno 201935. Castello di Ama Chianti Classico Gran Selezione San Lorenzo 201934. Roberto Voerzio Barbera d’Alba Pozzo dell’Annunziata 201733. Altesino Brunello di Montalcino Montosoli 201832. Luce della Vite Toscana Lux Vitis 201831. Brancaia Toscana Ilatraia 201930. Orma Toscana 202029. Il Borro Toscana 201828. Marchesi Antinori Bolgheri Superiore Guado al Tasso 201927. Frescobaldi Toscana Giramonte 201926.Tenuta delle Terre Nere Etna Rosso Dagala di Bocca d’Orzo Monopole 202025. Antonella Corda Cannonau di Sardegna Riserva 2019

24. Zenato Amarone della Valpolicella Classico Sergio Zenato Riserva 2016

23. Castello di Monsanto Chianti Classico Gran Selezione Vigneto Il Poggio 2017

22. Frank Cornelissen Terre Siciliane Munjebel 2020

21. Kuenhof Peter Pliger Gruner Veltliner Sudtirol Eisacktal 2020

20. Barone Ricasoli Chianti Classico Gran Selezione Roncicone 2019

19. Le Vigne di Zamò Merlot Friuli Colli Orientali Vigne Cinquant’anni 2019

18. Pio Cesare Chardonnay Langhe Piodilei 2020

17. Produttori del Barbaresco Barbaresco Riserva 2016

16. Foradori Manzoni Bianco Vigneti delle Dolomiti Fontanasanta 2021

15. Masseto Toscana 2019

14. Marchesi Antimori Umbria Nibbio 2019

13. Fattoria Le Pupille Maremma Toscana Saffre di 2020

12. Mazzei Toscana Siepi 2020

11. Damilano Barolo Cannubi Riserva 1752 2015

I migliori 10 vini d’Italia 2022

1. Paolo Scavino Barolo Rocche dell’Annunziata Riserva 2016

2. Barone Ricasoli Chianti Classico Gran Selezione Ceniprimo 2019

3. Bertinga Toscana Volta di Bertinga 2019

4. Duemani Syrah Costa Toscana Suisassi 2019

5. Foradori Teroldego Vigneti delle Dolomiti Granato 2019

6. Luce della Vite Toscana Luce 2019

7. Petrolo Trebbiano Toscana Bòggina B 2020

8. Tua Rita Syrah Toscana Per Sempre 2020

9. Manincor Pinot Nero Alto Adige Mason di Mason 2019

10. Tenuta San Guido Bolgheri-Sassicaia Sassicaia 2019.

Insomma, non c’è che dire, quando si parla di vino si tende sempre a scegliere il migliore.