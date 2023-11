Migliori vini, ecco le cantine vitivinicole italiane top per fatturato

Il vino è uno dei più prodotti italiani più amati. Difficilmente gli italiani rinunciano a un buon bicchiere di vino a tavola o durante le serate. Il Corriere della Sera, di recente ha pubblicato una serie di classifiche delle migliori aziende vitivinicole d’Italia per fatturato. Al primo posto della top 10 delle cantine private troviamo Argea, il nuovo polo vitivinicolo da 170 milioni di bottiglie nato nel 2022 dopo l’unione del polo Botter e Mondodelvino. Il fatturato nel 2022 è stato di oltre 455 milioni di euro.

Le prime 10 cantine private per fatturato

Nella classifica delle coop, il primo posto va alle Cantine Riunite & Civ, leader italiano nella produzione di lambrusco, vini frizzanti e spumanti. Il primo posto della classifica con protagonisti i maggiori imbottigliatori privati troviamo invece Italian Wine Brands, con qualcosa come 168 milioni di bottiglie, seguito a stretto giro da Argea.

1. Argea 455,1 milioni di euro

2. Italian Wine Brands: 430,3 milioni di euro

3. Gruppo Santa Margherita: 260,4 milioni di euro

4. Marchesi Antinori: 245,8 milioni di euro

5. Fratelli Martini: 237,0 milioni di euro

6. Casa Vinicola Zonin: 200,0 milioni di euro

7. Marchesi Frescobaldi: 153,9 milioni di euro

8. Gruppo Lunelli: 151,6 milioni di euro

9. Villa Sandi: 145,3 milioni di euro

10. Mionetto: 139,4 milioni di euro

Le prime 10 coop per fatturato

1. Cantine Riunite & Civ: 698,5 milioni di euro

2. Gruppo Caviro: 417,4 milioni di euro

3. Cavit: 264,8 milioni di euro

4. La Marca Vini e Spumanti: 235,0 milioni di euro

5. Gruppo Mezzacorona: 213,4 milioni di euro

6. Terre Cevico: 168,0 milioni di euro

7. Gruppo Vi.V.O. Cantine: 164,1 milioni di euro

8. Cadis 1898: 143,8 milioni di euro

9. Cantine ERMES: 130,1 milioni di euro

10. Collis Veneto Wine Group: 127,0 milioni di euro

Migliori vini, la top 10 dei maggiori imbottigliatori privati per numero di bottiglie (in milioni)

1. Italian Wine Brands: 168,0 milioni di bottiglie

2. Argea: 162,2 milioni di bottiglie

3. Contri Spumanti: 77,7 milioni di bottiglie

4. Schenk Italian Wineries: 55,4 milioni di bottiglie

5. Casa Vinicola Zonin: 50,0 milioni di bottiglie

6. Mionetto: 42,3 milioni di bottiglie

7. Mack & Schuhle Italia: 39,1 milioni di bottiglie

La top 10 dell’incremento del fatturato estero (aumento in percentuale)

Serena Wines: 38,0 milioni di bottiglie9. Prosit Group: 35,8 milinoni di bottiglie10. Cielo e Terra: 35,5 milioni di bottiglie

1. Viticoltori Friulani La Delizia: 69,27%

2. Prosit Group: 68,33%

3. Terre Cevico: 55,11%

4. Jermann: 50,90%

5. Mionetto: 48,34%

6. Barone Ricasoli: 42,13%

7. IAG Toscana – Dievole: 41,54%

8. Serena Wines: 35,95%

9. Cantine 4 Valli: 34,13%

10. La Marca Vini e Spumanti.

Migliori vini, ecco le cantine vitivinicole italiane top per fatturato

Quando bisogna scegliere il miglior vino per una cena o una serata, è sempre importante fare affidamento sulle cantine al top, come ci vuole mostrare questa classifica che considera anche il fatturato.

Riassumendo

– L’Economia del Corriere della Sera ha pubblicato la classifica delle migliori aziende vitinicole italiane per fatturato nel corso dell’ultimo anno (2022, ndr).

– Argea domina con 455,1 milioni di euro. Una notizia non sorprendente, vista l’unione del polo Mondodelvino – Botter.

– Cantine Riunite & Civ, leader nella produzione di lambrusco, spumanti e vini frizzanti, è al primo posto della top 10 delle coop, con un fatturato che sfiora i 700 milioni di euro.

– Tra gli imbottigliatori privati, la palma di migliore va a Italian Wine Brands, che precede di 6 milioni di bottiglie il colosso Argea.

– Come incremento del fatturato estero, primo posto guadagnato dai Viticoltori Friulani La Delizia con un +69%.