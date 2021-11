Migliori vini a meno di 15 euro da comprare al supermercato secondo il test di Altroconsumo

Altroconsumo ha stilato la classifica dei migliori vini sotto ai 15 euro venduti al supermercato. È risaputo che per bere un buon vino non sempre serve spendere cifre esorbitanti. A volte basta saper leggere l’etichetta o saper adattare il vino al giusto contesto per non sbagliare.

Come riconoscere un buon vino

Per acquistare un buon vino è fondamentale leggere l’etichetta e vedere se il vino è Dop (Denominazione di origine protetta) oppure Docg (Denominazione di origine controllata e garantita) o ancora Igp (Indicazione geografica protetta) ma anche considerare l’annata, il grado alcolico, l’indicazione della quantità di zuccheri, la presenza o meno di allergeni e il lotto. E ancora il nome del produttore, il tipo di produzione, la varietà d’uva utilizzata etc. Tutte informazioni che si possono facilmente reperire e che rendono più facile l’acquisto.

La classifica dei migliori vini da comprare al supermercato a meno di 15 euro secondo Altroconsumo

Il test di Altroconsumo ha analizzato circa 100 vini tra cui 60 rossi e 40 bianchi con un punteggio fino a 100, che prende in considerazione vari parametri, tra cui la completezza delle etichette, la percentuale di solfiti e la degustazione alla cieca.

Il vino migliore sotto ai 15 euro secondo Altroconsumo è risultato essere il Terre de la Custodia, Umbria IGT Rosso Vocante con un punteggio di 87. Si è guadagnato sia l’etichetta miglior rapporto qualità prezzo che migliore del test. Questo vino viene venduto a 5,69 euro a bottiglia e si caratterizza per un colore rosso rubino. Subito dopo troviamo il vino Re Manfredi, Aglianico del Vulture DOC Taglio del Tralcio 2019- 78, prodotto a Venosa, in provincia di Potenza. Questo vino morbido viene venduto a 11,90 euro. In lizza anche il vino Di Majo Norante, Aglianico del Molise DOC Riserva Contado 2015- 77, un vino ricco e denso venduto a 9,90 euro. Dal Salento, troviamo invece il vino Conti Zecca, Primitivo Salento IGP Cantalupi, un ottimo vino vellutato e speziato di vaniglia e pepe nero venduto a 6,09 euro.

Tra i vini migliori venduti a meno di 15 euro c’è anche il vino Donna Fugata, Sicilia DOC Anthìlia, considerato il miglior vino bianco secondo Altroconsumo e venduto a 7,79 euro. Tra i top anche il vino Cirò Classico DOC Segno Librandi Rosso calabrese, un rosso leggero da consumare sempre, molto fresco e venduto a 7 euro. Tra i vini migliori anche il Marchesi Antinori, Toscana IGT Villa Antinori dalla Toscana, prodotto con le stesse uve Sangiovese e ideale con la carne. Il costo è di 12,50 euro.

Tra i migliori vini anche il Chianti Classico DOCG della Cantina San Felice venduto a 9 euro, il Sella & Mosca Cannonau di Sardegna DOC Riserva 2018- 73 venduto a 1,79 euro, il vino Fontanafredda Roero Arneis DOCG dalle Langhe e venduto a meno di 7 euro, il vino Illuminati Montepulciano d’Abruzzo DOC Riparosso 2019- 70 e il Villa Sparina Barbera del Monferrato DOC 2019- 70, venduti rispettivamente a 6,99 euro e 13, 50 euro.

