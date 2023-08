Questo è il periodo clou per gli studenti che hanno terminato la maturità e ora devono decidere che università frequentare. A volte non è facile scegliere, non solo che indirizzo prendere ma anche a quale ateneo iscriversi. Per questo può aiutare il nuovo report del Censis sulle migliori università italiane. I dati mostrano che l’anno si è concluso con 7mila iscritti in più ma è aumentato anche il tasso di abbandono. Tra i migliori atenei ci sono quelli di Bologna, Pavia e Trento. Ma anche Camerino, Bolzano, la Bocconi e la Luiss.

La liata dei migliori atenei italiani secondo il nuovo report del Censis

Il nuovo report del Censis ha messo in luce che le immatricolazioni sono cresciute del 2,2% ma sono aumentati anche gli studenti che hanno abbandonato dopo il primo anno. In più sono cresciute anche le immatricolazioni degli stranieri del 3,5%. Il Censis ha analizzato vari punti per stilare la classifica delle migliori università.

Ad esempio, si sono considerati i servizi erogati, le borse di studio, ma anche le strutture e il prestigio internazionale. Le università del Centro Italia, sono quelle che hanno avuto un aumento di iscritti del +9,3% seguiti dagli atenei del Nord Ovest (+1,6%) mentre quelli del Sud, delle isole e nord est hanno sofferto maggiormente.

Per quanto riguarda gli indirizzi di studio, quelli che continuano ad attirare di più gli studenti sono le lauree economiche, sociali e giuridiche, con un aumento del 4,5%, e quelle dell’area sanitaria e agro veterinaria del +2,2%, senza dimenticare quelle dell’area Stem. Calano, invece, le iscrizioni legate ai corsi di laurea artistica, educativa e letteraria. Ma quali sono le migliori università secondo il report in oggetto?

Tra quelle che contano più di 40mila iscritti, ossia i mega atenei, sul podio figurano l’Alma Mater di Bologna, seguita dall’università di Padova e la Sapienza di Roma.

Migliori Università in Italia 2023 secondo il Censis

Subito dopo troviamo l’università di Pisa e la Statale di Milano.

Per quanto riguarda i grandi atenei, ossia quelli che contano tra 20mila e 40mila iscritti, in prima posizione c’è l’Università di Pavia, seguita da quella di Perugia, della Calabria e la Venezia Ca’ Foscari. In lizza anche l’Università di Parma e di Salerno.

Tra gli atenei medi, quelli che hanno tra 10mila e 20mila iscritti, dominano l’Università di Trento e quelle di Udine di Siena. Infine, per quanto riguarda i piccoli atenei, ossia quelli con meno di 10mila studenti, sul podio si confermano l’università di Camerino, l’Università della Tuscia e l’Università delle Marche.

Il Censis ha considerato anche i politecnici e le università private. In questo caso in lizza troviamo la Bocconi di Milano, ma anche la Luiss, l’Università di Bolzano e il Politecnico di Milano.

La lista completa di tutte le università migliori secondo il Censis si possono trovare sul sito ufficiale. Scegliere quale università frequentare, a questo punto, può diventare meno difficile considerando questi report che aiutano a identificare i migliori atenei.

Riassumendo