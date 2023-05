Migliori Università d’Italia e del mondo in cui studiare secondo CWR 2023

Di università si parla molto per via del caro affitti che ultimamente sta mettendo a dura prova la vita degli studenti universitari. Nei giorni scorsi si è parlato molto della protesta degli studenti, che nelle grandi città italiane hanno persino allestito delle tende davanti agli atenei. L’Università, infatti, resta un periodo molto importante per la formazione dei giovani e non riuscire a poter studiare a causa del caro affitti, è un problema che va risolto. Nel frattempo, il Center for World University Rankings (CWUR), ha stilato la classifica delle migliori università del mondo per il 2023. Si tratta di una lista molto utile perchè aiuta a trovare il miglior ateneo in cui studiare e quindi può fungere da orientamento. La prestigiosa lista, è giunta alla 12esima edizione ed elenca le 2mila università migliori in tutto il mondo su 20.531 presenti.

La lista delle Università premiate da Center for World University Rankings (CWUR)

Per stilare la lista delle migliori università in tutto il mondo, sono stati usati vari criteri, tra cui l’occupabilità, l’istruzione, la facoltà e la ricerca.

Sono ancora gli Stati Uniti il paese più rappresentato, con ben 8 università solo nella top ten e 332 in totale. Anche la Cina conta 314 università mentre il Giappone ben 114 con l’Università di Tokyo al 13esimo posto. La Gran Bretagna conta 93 università nella classifica, con la migliore che è l’Università di Cambridge in top ten, seguita dalla Francia con 76 e la Russia con 43. Per quanto riguarda la Francia, la prima in assoluto è l’Università di Psl al 21esimo posto. Mentre la Russia può contare sulla Moscow State University al numero 217. Oltreoceano, tra le prime in lizza troviamo l’Università di San Paolo, in Brasile, l’Università di Città del Capo in Sudafrica e l’Università di Melbourne in Australia.

Università di Harvard

MIT-Massachusetts Institute of Technology

Università di Stanford

Università di Cambridge

Università di Oxford

Università di Princeton

Università di Chicago

Columbia University

Università della Pennsylvania

Università di Yale.

Migliori Università d’Italia e del mondo in cui studiare secondo CWR 2023

Di seguito le prime dieci università al mondo:

Come si nota, non c’è nessuna italiana nella classifica delle prime dieci. Per trovarne una bisogna scorrere alla posizione numero 116 dove troviamo la Sapienza di Roma, che ha ottenuto 502 punti per l’occupabilità e 455 punti per l’istruzione. Subito dopo c’è l’Università di Padova, alla posizione 171, che ha ottenuto 1474 punti per quanto riguarda l’occupabilità, 466 per l’istruzione e 112 per la ricerca. L’Università di Milano è alla posizione 180 con 657 punti per occupabilità e 473 per istruzione. Mentre l’Università di Bologna si trova alla posizione 185 con 792 punti per l’occupabilità. Quinto posto tra le italiane (e 227esima nella classifica globale) per l’Università di Torino, seguita dall’Università Napoli Federico II, alla 235esima posizione e l’Università di Firenze, alla 264esima posizione, con un punteggio di 765 per quanto riguarda l’occupabilità.

Ottavo posto tra le italiane e 271esima a livello globale per l’Università di Genova, seguita dall’Università di Pisa e l’università di Pavia (272esima e 311 esima). Subito dopo ci sono il Politecnico di Milano, l’Università di Roma Tor Vergata, l’Università di Milano-Bicocca e l’Università di Parma. Dunque, secondo il Center for World University Rankings (CWUR) 2023, tra le migliori università del mondo, figurano tra le prime dieci quelle americane e due inglesi. Per trovare una italiana bisogna arrivare dopo la 100esima posizione, dove si piazza la Sapienza di Roma e poi via via tutte le altre italiane considerate. Scegliere cosa e dove studiare, quindi, diventa molto più facile, soprattutto per quegli studenti che scelgono di fare l’Università all’estero.