Migliori università europee del 2024 di QS Europe Rankings: Italia non spicca, nella top 10 dominio inglese

Quali sono le migliori università europee del 2024? Per rispondere a questa domanda prendiamo come riferimento l’ultima classifica del QS Europe Rankings per il prossimo anno. La top 10 è dominata dalle università del Regno Unito (7), mentre per Svizzera (2) e Francia (1) non rimangono che le briciole. E l’Italia? Inesistente, o quasi. L’unico istituto presente nelle prime 50 posizione è il Politecnico di Milano, piazzatosi al 47° posto, lontanissimo dall’eccellenza europea. Nella seconda metà della classifica, cioè dalla posizione numero 51 alla numero 100, figurano altri 3 atenei: la Sapienza di Roma, Bologna e Padova.

Le 10 migliori università europee secondo la classifica del Qs Europe Rankings 2024

1) University of Oxford: 100

2) ETH Zurich: 99,4

3) University of Cambridge: 98,7

4) Imperial College London: 97,6

5) UCL (London): 97,5

6) The University of Edinburgh: 96,5

7) Université PSL (Paris): 96,2

8) The University of Manchester: 94,6

9) EPFL (Lausanne): 93,2

10) King’s College London: 93,1

Oxford è al primo posto del QS Europe Rankings 2024 con il punteggio massimo ottenibile (100). Al secondo posto, a poco più di mezzo punto, l’ETH Zurich, ossia il Politecnico federale di Zurigo, in Svizzera.

Migliori università europee del 2024 di QS Europe Rankings: figuraccia Italia, nella top 10 dominio inglese

Completa il podio l’University di Cambridge con 98,7 punti assegnati. A partire dalla quarta posizione inizia lo show di Londra: Imperial College London (quarto posto), UCL (quinto) e King’s College London (decimo) sono i tre istituti della capitale del Regno Unito presenti nella top 10.

Il Regno Unito è poi presente con altri due istituti: l’Università di Edimburgo in Scozia (sesto posto a quota 96,5 punti) e l’Università di Manchester con 94,6 punti (ottavo posto). Il secondo Paese più rappresentato è la Svizzera, presente sia con il già citato Politecnico federale di Zurigo (secondo posto) sia con l’EPFL (nona posizione), cioè la Scuola Politecnica federale di Losanna.

Infine la Francia può dirsi orgogliosa di aver piazzato in top 10 l’Università di Parigi – Scienze e Lettere (PSL), portandola al settimo posto.

In questo scenario, per l’Italia c’è comunque almeno una notizia positiva: per produttività scientifica, è riuscita a piazzare nelle prime 100 posizioni ben 25 atenei (un quarto del totale). In top 20 sono presenti ben due università: il Politecnico di Bari (tredicesimo posto) e quello di Torino (diciassettesimo posto).

Nella classifica delle migliori università europee di Qs Ranking, quindi, il nostro paese non brilla particolarmente, lasciando spazio a quelle inglese che dominano del tutto la classifica. Per vedere quelle al top tutte italiane si può fare riferimento alla classifica sulle università migliori italiane.

Riassumendo

– Il QS Europe Rankings è la classifica aggiornata delle migliori università europee.

– Gli atenei italiani sono quasi inesistenti tra le prime 100 università, riuscendone a piazzare soltanto 4.

– La migliore università italiana è il Politecnico di Milano, che riesce ad agguantare il 47° posto.

– La migliore in assoluto è invece l’Università di Oxford, seguita dall’ETH di Zurigo e l’Università di Cambridge.

– In quanto a produttività, invece, nessuno fa meglio dell’Italia, con ben 25 atenei nella top 100.