Migliori trasportini 2023 economici per cani o gatti in vista delle vacanze estive

Siete in procinto di partire ma avete cani e gatti e non sapete quali sono i migliori trasportini da scegliere? In aiuto arriva il sito di comparazione Qualescegliere che ha stilato una sorta di classifica di quelli preferiti dagli utenti, molti dei quali sono anche economici. Tali accessori sono importanti per gestire il proprio amico a quattro zampe: non sono solo utili per portare il proprio animale con sé quando si viaggia ma anche per portarlo dal veterinario.

I trasportini per i nostri simpatici amici dovrebbero poter essere utilizzati anche come cuccia oltre che come mezzo di trasporto. In essi, infatti, i cani e i gatti dovrebbero poter trovare un riparo e dormire quando si trovano in situazioni stressanti o luoghi nuovi. Quali scegliere allora?

Dipende dal viaggio

Prima di scegliere i migliori trasportini per cani e gatti, bisogna capire per quali spostamenti si utilizzeranno.

Nel caso della cabina in aereo, sono consigliati quelli morbidi in quanto si potranno riciclare anche per le gite in auto.

Nel caso di viaggio in stiva, invece, se ne dovrebbe acquistare uno da poter riciclare anche per altri usi come il viaggio in macchina.

Per portare l’amico a quattro zampe dal veterinario, poi, il consiglio è quello di non usare un trasportino ad hoc in quanto il cane o il gatto potrebbe riconoscerlo e fare storie per entrarvi.

In treno, come in aereo, poi, per risparmiare si dovrebbe utilizzare quello per auto ovviamente con chiusura. In moto vigono delle regole precise per il trasporto degli animali. È necessaria, infatti, una borsa specifica in stile bauletto. Il problema, però, è che l’animale potrebbe essere soggetto a troppe correnti d’aria per cui il suggerimento è quello di non viaggiare con il proprio quadrupede se non è necessario.

Migliori trasportino 2023 economici per cani o gatti in vista delle vacanze estive

Dopo aver capito quali sono i migliori trasportini per viaggiare con il proprio animale è poi necessario valutare le dimensioni. Queste ultime sono molto importanti soprattutto se si viaggia in aereo. Compagnie di bandiera come la Klm o la Lufthansa, infatti, danno il permesso di portare l’animale a bordo purché sia di piccola taglia, abbia il passaporto, le vaccinazioni e un peso, compreso quello del trasportino, non maggiore di otto chili. Ovviamente è importante anche capire qual è la portata massima che il trasportino può sostenere. Deve essere infatti adeguata al proprio cane o gatto. Per risparmiare un altro aspetto da valutare è che il proprio amico possa ingrassare dopo la castratura o la sterilizzazione per cui sarebbe preferibile acquistare un modello più grande.

Detto ciò, tra i migliori trasportini 2023 per cane e gatto secondo Qualescegliere c’è il Trixie Capri Xs che ottiene un punteggio di 8 su 10. I punti forti sono che è versatile, disponibile in tante taglie e che è compatibile con le cinture di sicurezza che si trovano nell’automobile. Non va però bene per l’aereo ed ingombra. Il prezzo va dai 20 euro fino ad arrivare ai 35 euro circa.

Con un punteggio di 8.5 su 10 c’è invece Pow Pet Carrier. Ha un prezzo, però, più alto degli altri in quanto arriva anche intorno ai 150 euro. Si tratta di un articolo in plastica che pesa 6000 grammi e ha una portata massima di 10 chili. Tra i pregi c’è la versatilità per il trasporto a due ruote mentre tra i difetti che non potrebbe essere sicuro in caso di incidente.

Intorno ai 60 euro c’è poi il Ferribiella Trolley Easy con punteggio di 8 su 10 e il Morpilot 5291030 che costa intorno ai 35 euro. Quest’ultimo è valutato il miglior acquisto perché è ottimo per l’aereo, è ben areato, consta di una ciotola e l’interno è soffice e lavabile. C’è però un contro ovvero che si può deformare durante il trasporto se l’animale è agitato.

Insomma per le vacanze estive, questi sono alcuni tra i migliori trasportini in commercio. Basta solo leggere le caratteristiche di ognuno e capire per quale motivo si dovrà trasportare il proprio animale.

