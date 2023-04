I migliori succhi di frutta economici per l’estate 2023 secondo Altroconsumo e Gambero Rosso

Viste le temperature degli ultimi giorni sembra strano che a breve tornerà il caldo. Ma così sarà e ciò è confermato dalle prime proiezioni meteo dell’ estate. Esse parlano di temperature simili a quelle dello scorso anno o anche peggiori, visto che l’inverno è stato molto mite. Si inizierà quindi a sudare molto e il primo rischio al quale si andrà incontro sarà la disidratazione che potrebbe rivelarsi davvero pericolosa per l’organismo. Quando il corpo espelle sudore e non viene reidratato, infatti, tende a non sudare più per risparmiare la poca acqua presente. Un buon modo per reidratarsi c’è ed è quello di gustare i succhi di frutta (ce ne sono molti anche economici) che sono delle bevande fresche e nutrienti. Essi, poi, sono anche una fonte di vitamine, di antiossidanti e di fibre. Sugli scaffali dei supermercati c’è l’imbarazzo della scelta, quali preferire allora? Un aiuto arriva da Altroconsumo e da Gambero Rosso.

La top 4 di Altroconsumo

Tra i migliori succhi di frutta economici secondo Altroconsumo c’è Alce Nero che è un vero e proprio riferimento nel mondo biologico. Questa bevanda all’albicocca ha ottenuto un punteggio di 74 punti su 100 e il successo lo deve al suo gusto e alla sua qualità. Le albicocche con le quali è realizzato sono italiane e non contengono pesticidi, Ogm, coloranti o aromi artificiali. La porzione da 200 ml costa in media 82 centesimi.

In seconda posizione troviamo Plasmon che è un marchio, come tutti sapranno, specializzato nell’alimentazione della prima infanzia. Il succo all’albicocca ha ottenuto un punteggio di 71 su 100 grazie alla sicurezza e alla bontà. Anche questo prodotto proviene da albicocche controllate e selezionate e in più in esso non c’è aggiunta di zuccheri o conservanti.

Rispetto all’Alce Nero costa un po’ di meno, circa 68 centesimi per 200 ml di prodotto.

Nella top 4 dei migliori succhi di frutta economici secondo Altroconsumo c’è anche il Bio di Esselunga. Quest’ultimo marchio per molti è sinonimo di garanzia e di risparmio in quanto anche i prodotti biologici hanno costi accessibili per tutte le tasche. Tornando al succo di albicocca, esso ha ottenuto un punteggio di 70 su 100 grazie al suo sapore e alla genuinità. Le albicocche utilizzate sono biologiche nostrane ma anche spagnole. Anche in questa bevanda, poi, non c’è aggiunta di zuccheri o conservanti mentre il prezzo per 200 ml di prodotto è di 40 centesimi in media.

Appena sotto il podio c’è il succo Solevita. Si tratta di un marchio della catena di discount Lidl che offre prodotti di qualità a basso prezzo. La valutazione del succo di pera, in questo caso, è di 65 su 100 punti mentre il prezzo per porzione (200 ml) è di circa 40 centesimi.

Qual è il migliore per Gambero Rosso?

Anche Gambero Rosso ha stilato una lista dei migliori succhi di frutta economici da acquistare al supermercato. Al top c’è il Santal con la bevanda alla pesca e al mango che ha ottenuto un punteggio di 8 su 10 grazie al suo profumo e qualità. Sia le pesche che i manghi utilizzati sono stati selezionati con attenzione e maturati al sole senza zucchero e conservanti. È di 60 centesimi circa il prezzo per una confezione da 200 ml.

L’estate è dietro l’angolo ed è la stagione migliore per gustare i succhi di frutta perché sono rinfrescanti e nutrienti. Roberto Gervaso diceva “ogni frutto ha la sua stagione, purtroppo” ma con i succhi di frutta questa regola non vale perché si potrà gustare un succo all’uva, ad esempio, quando si vuole.

