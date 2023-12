Che sia per regali di alta classe, o per accompagnare cene e post cena in compagnia, ecco i migliori spumanti e champagne da proporre per Natale e Capodanno, due grandi festività ormai alle porte. Vediamo quali sono le etichette migliori per delle serate indimenticabili e, naturalmente, bene auguranti.

Natale e Capodanno, la festa è servita

Anche questo 2023 volge al termine. Il Natale è ormai alle porte, dopodiché si passerà al Capodanno, il quale ci porterà dritti nel 2024, un anno che tutti ci auguriamo essere migliore sotto tutti i punti di vista.

Per rallegrare le serate, e farlo anche con una certa classe ed eleganza, i migliori spumanti e champagne sono un prodotto che assolutamente non può mancare sulle nostre tavole. Sono inoltre un ottimo modo per presentarsi alle cene di amici e parenti offrendo loro un bel regalo per un brindisi festoso dopo cena. Per l’occasione gli esperti ci hanno proposto 25 etichette prestigiose che vi faranno fare un figurone, oltre al fatto che delizieranno il nostro palato, se decideremo di berlo a casa con gli amici. Del resto, l’estrema sintesi didel genere è proprio quella di offrire un augurio bene augurante al nuovo che sta per arrivare.

Insomma, il classico brindisi per salutare il nuovo anno, ma anche per festeggiare in generale un momento importante. Dedicarsi ai migliori spumanti e champagne in questo periodo è quasi d’obbligo. Le feste di Natale e Capodanno rappresentano infatti il momento ideale per il brindisi. Andiamole quindi a vedere quali sono le scelte offerte dagli esperti del settore. Non mancano edizioni speciali e riserve di un certo livello, caratteristiche che rendono il prodotto particolarmente ricercato dai collezionisti. E per ora non diamo conto al formato della bottiglia, visto che in futuro potrebbe anche cambiare, data la polemica sulle bottiglie di vino da 75 cl.

Migliori spumanti e champagne per Natale e Capodanno

Insomma, ora tutta la nostra attenzione è rivolta al meglio del meglio pere affini.

Dagli champagne francesi alle grandi produzioni italiane di spumanti. Ce n’è per tutti i gusti. Ecco l’elenco del top del top per un Natale 2023 e un Capodanno 2024 all’insegna della classe, l’eleganza e del gusto. Senza però dimenticare l’ingrediente più importante, l’allegria e l’ottimismo verso il nuovo che ci attende dal primo gennaio:

Rare champagne Rosé 2012

Franciacorta Bagnadore Dosaggio Zero Riserva 2014, Barone Pizzini

Veuve Clicquot Brut Rosé Fridge by Smeg

Soldati Brut, Gavi Docg, La Scolca

Moët & Chandon Grand Vintage 2015

Franciacorta Brut Docg CruPerdu Millesimato 2017

Madame Martis Limited Edition Dosaggio Zero Riserva Millesimato 2009, Maso Martis

Champagne Krug Clos du Mesnil 2008

Franciacorta Mosnel Riserva 2007 Pas Dosé Riedizione 2022

Charles Heidsieck Brut Réserve s.a. Collector Edition

Ferrari Riserva Bruno Lunelli 2006

Dom Pérignon Vintage 2004 – Plénitude 2

Donnafugata Brut

Champagne Renaissance di Eric Taillet

Franciacorta Berlucchi ’61 Extra Brut

Champagne Pol Roger Rich

Leonia Pomino Spumante Bianco Doc , Frescobaldi

Champagne Mumm Grand Cordon Kraft Box

Kettmeir Athesis, Alto Adige Doc

Il Pigro Rosé Brut, Cantine Romagnoli

Champagne Dom Ruinart 2010

Franciacorta Extra Brut 2018 Terre D’Aenòr

Trentodoc Cesarini Sforza 1673 Riserva

Campagne Bruno Paillard Blanc de Blancs 2013

Champagne Piper-Heidsieck Vintage 2014

Questi dunque i 25 migliori spumanti e champagne da regalare o da versare sulle nostre tavole per Natale e Capodanno. E voi, quale di questi pensate di comprare per un brindisi speciale?

