Migliori spaghetti da acquistare al supermercato nel 2023 secondo Altroconsumo

Al pomodoro, aglio olio e peperoncino oppure con mille altre salse, difficile rinunciare alla pasta. Gli spaghetti sono indubbiamente il tipo di pasta preferito dagli italiani. L’associazione dei consumatori Altroconsumo ha svolto un’indagine sugli spaghetti in vendita nei supermercati italiani. L’obiettivo della ricerca è di trovare le migliori marche di spaghetti attualmente presenti sul mercato. Tra le marche selezionate si annoverano anche Barilla, Voiello e La Molisana. Come sempre, non mancano le sorprese dell’ultimo minuto.

Classifica migliori spaghetti in vendita nel supermercato questo’anno secondo Altroconsumo

Barilla Spaghetti al Bronzo – 79 – Qualità Ottima – Formato 400 grammi – Prezzo medio 1,35 euro a confezione – Migliore del Test

Italiamo (LIDL) Spaghetti di Gragnano IGP – 78 – Qualità Ottima – Formato 500 grammi – Prezzo medio 1,04 euro a confezione

Armando Lo Spaghetto – 77 – Qualità Ottima – Formato 500 grammi – Prezzo medio 1,48 euro a confezione

La Molisana Spaghetti 15 – 77 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,33 euro a confezione

Granoro Dedicato Spaghetti n° 180 – 75 – Qualità Ottima – Formato 500 grammi – Prezzo medio 1,38 euro a confezione

Sgambaro Bio Penne Rigate n° 45 Grano Duro Integrale Decorticato – 74 – Qualità Buona – Biologico – Formato 500 grammi – Prezzo medio 1,43 euro a confezione – Miglior Acquisto

De Cecco Spaghetti n° 12 – 74 – Qualità Buona – Formato 500 grammi – Prezzo medio 1,56 euro a confezione

Pastificio Liguori Pasta di Gragnano IGP – 74 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,16 euro a confezione

La Marca del Consumatore Questi Spaghetti Remunerano il Giusto Prezzo ai Poduttori di Grano – 73 – Qualità Buona – Formato 500 grammi – Prezzo medio 1,07 euro a confezione.

Gli altri marchi

Pasta Regia Spaghetti – 73 – Qualità Buona – Formato 1 kg – Prezzo medio 1,22 euro a confezione

Alce Nero Spaghettoni Varietà I Grano Cappelli Biologico – 72 – Qualità Buona – Biologico – Formato 500 grammi – Prezzo medio 2,39 euro a confezione

Agnesi Spaghetti n° 3 Grano 100% Italiano – 72 – Qualità Buona – Formato 500 grammi – Prezzo medio 1,33 euro a confezione

Selex Spaghetti n° 4 – 72 – Qualità Buona – Formato 500 grammi – Prezzo medio 0,84 euro a confezione

Garofalo Spaghetti n° 9 Pasta di Gragnano IGP – 71 – Qualità Buona – Formato 500 grammi – Prezzo medio 1,49 euro a confezione

Voiello Lo Spaghetto n° 104 – 70 – Qualità Buona – Formato 500 grammi – Prezzo medio 1,55 euro a confezione

Barilla Spaghetti n° 5 – 70 – Qualità Buona – Formato 500 grammi – Prezzo medio 1,06 euro a confezione

Tre Mulini (Eurospin) Spaghetti – 68 – Qualità Buona – Formato 500 grammi – Prezzo medio 0,86 euro a confezione

Cellino Spaghetti – 68 – Qualità Buona – Formato 1kg – Prezzo medio 1,18 euro a confezione – Miglior Acquisto

Rummo Bio Integrale Penne Rigate n° 66 – 65 – Qualità Buona – Biologico – Formato 500 grammi – Prezzo medio 1,64 euro a confezione

Voiello Penne Rigate Integrali n° 155 – 64 – Qualità Media – Formato 500 grammi – Prezzo medio 1,74 euro.

Migliori spaghetti da acquistare al supermercato nel 2023 secondo Altroconsumo

La lista di Altroconsumo, quindi può davvero aiutare a trovare la pasta migliore al supermercato, tra le tante scelte disponibili.

Riassumendo

– Altroconsumo ha condotto un test per scoprire le migliori marche di spaghetti in vendita nei supermercati italiani.

– Al primo posto si posiziona Barilla con 79 punti e la confezione Barilla Spaghetti al Bronzo da 400 grammi.

– Al secondo posto la marca Italiamo (LIDL) con gli Spaghetti di Gragnano IGP. Il prezzo medio per una confezione da 500 grammi è di appena 1,04 euro.

– Sul gradino più basso del podio Armando lo Spaghetto, che riesce ad ottenere un punteggio pari a 77 per la confezione da 500 grammi in vendita a un prezzo medio di 1,48 euro.

– Tra i miglior acquisti segnaliamo Cellino Spaghetti nella confezione da 1 kg, il cui prezzo medio è di 1,18 euro.