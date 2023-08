Migliore pasta in vendita al supermercato nel 2023 secondo Altroconsumo

L’associazione Altroconsumo ha condotto uno studio per individuare la migliore pasta del 2023 in vendita nei supermercati italiani. Al primo posto figurano gli spaghetti al bronzo di Barilla, che col punteggio di 79 si guadagnano la palma di Migliore del Test. In seconda posizione, a sorpresa, la pasta Italiamo in vendita presso i supermercati LIDL. Qual è invece il miglior acquisto? Lo speciale riconoscimento va alle penne rigate di Sgambaro Pio, che conquistano una valutazione pari a 74.

Classifica migliore pasta secondo l’ultimo test di Altroconsumo

Barilla spaghetti al bronzo – 79 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,35 euro a confezione – Formato 400 grammi – Migliore del Test

Italiamo (LIDL) spaghetti di Gragnano IGP – 78 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,04 euro a confezione – Formato 500 grammi

Armando Lo Spaghetto – 77 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,48 euro a confezione – Formato 500 grammi

La Molisana spaghetti 15 – 77 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,33 euro a confezione – Formato 500 grammi

Granoro Dedicato spaghetti n° 180 – 75 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,38 euro a confezione – Formato 500 grammi

Sgambaro Pio Penne Rigate n° 45 grano duro integrale decorticato – 74 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,43 euro a confezione – Formato 500 grammi – Miglior Acquisto

De Cecco spaghetti n°12 – 74 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,56 euro a confezione – Formato 500 grammi

Pastificio Liguori pasta di Gragnano IGP – 74 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,16 euro a confezione – Formato 500 grammi

La Marca del Consumatore Questi Spaghetti Remunerano Il Giusto Prezzo ai Produttori di Grano – 73 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,07 euro a confezione – Formato 500 grammi

Pasta Reggia spaghetti 19 – 73 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,22 euro a confezione – Formato 1 kg – Miglior Acquisto

Alce Nero spaghettoni varietà i grano cappelli biologico – 72 – Qualità Buona – Prezzo medio 2,39 euro a confezione – Formato 500 grammi.

Migliore pasta in vendita al supermercato nel 2023 secondo Altroconsumo

Agnesi Spaghetti n°3 grano 100% italiano – 72 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,33 euro a confezione – Formato 500 grammi

Selex spaghetti n°4 – 72 – Qualità Buona – Prezzo medio 0,84 euro a confezione – Formato 500 grammi

Garofalo spaghetti n° 9 pasta di Gragnano IGP – 71 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,49 euro a confezione – Formato 500 grammi

Voiello Lo Spaghetto n°104 – 70 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,55 euro a confezione – Formato 500 grammi

Barilla Spaghetti n°5 – 70 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,06 euro a confezione – Formato 500 grammi

Tre Mulini (Eurospin) spaghetti – 68 – Qualità Buona – Prezzo medio 0,86 euro a confezione – Formato 500 grammi

Cellino Spaghetti – 68 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,18 euro a confezione – Formato 1 kg – Miglior Acquisto

Rummo Bio Integrale Penne rigate n°66 – 65 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,64 euro a confezione – Formato 500 grammi.

Altri marchi

Voiello penne rigate integrali n°155 – 64 – Qualità Media – Prezzo medio 1,74 euro a confezione – Formato 500 grammi

Rummo Spaghetti n° 3 – 62 – Qualità Media – Prezzo medio 1,47 a confezione – Formato 500 grammi

La Molisana Le Integrali penne rigate n° 20 – 59 – Qualità Media – Prezzo medio 1,55 euro a confezione – Formato 500 grammi

Divella Spaghetti ristorante 8 – 59 – Qualità Media – Prezzo medio 0,79 euro a confezione – Formato 500 grammi

Garofalo Integrale Biologica Penne Ziti Rigate – 59 – Qualità Media – Prezzo medio 1,52 euro a confezione – Formato 500 grammi

Conad spaghetti – 58 – Qualità Media – Prezzo medio 0,65 euro a confezione – Formato 500 grammi

Carrefour penne rigate integrali n°137 – 58 – Qualità Media – Prezzo medio 1,02 euro a confezione – Formato 500 grammi

Misura pennette rigate trafilate al bronzo – 56 – Qualità Media – Prezzo medio 1,61 euro a confezione – Formato 500 grammi

Conad integrale penne rigate trafilate al bronzo – 54 – Qualità Media – Prezzo medio 0,93 euro a confezione – Formato 500 grammi

Le Stagioni d’Italia spaghetti grano 100% italiano Senatore Capelli – 54 – Qualità Media – Prezzo medio 1,98 euro a confezione – Formato 500 grammi

Carrefour Classic spaghetti n°5 – 50 – Qualità Media – Prezzo medio 0,78 euro a confezione – Formato 500 grammi

Riassumendo