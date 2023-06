Migliori creme solari per l’estate 2023 secondo Altroconsumo

Con l’avvicinarsi dell’estate e delle prime tintarelle al mare, torna la necessità di proteggersi al meglio contro i raggi ultravioletti del sole. La protezione solare è un aspetto che riguarda tutti, con un’attenzione particolare soprattutto ai più piccoli. Oggi sappiamo infatti che uno dei principali fattori di rischio di sviluppo di tumori cutanei in età adulta è l’esposizione in tenera età al sole con eritemi e scottature. Ma quali sono le migliori creme solari in vendita nei supermercati e negozi qui in Italia? Per rispondere a questa domanda ci affidiamo all’ultima ricerca condotta da Altroconsumo su una decina di marche diverse.

Creme solari: le migliori secondo l’ultimo test di Altroconsumo

-Angstrom Bambini Latte Spray Solare Idratante – 75 – Qualità Ottima – Prezzo medio a confezione 17,26 euro (175 ml) – Fattore di protezione solare dichiarato (SPF) 50+ – Migliore del Test

-Decathlon Active 30 Solaire Sun Spray – 74 – Qualità Ottima – Prezzo medio a confezione 9,90 euro (150 ml).

Fattore di protezione solare dichiarato (SPF) 30 – Migliore del Test

-Nivea Sun Protect & Bronze 30 Spray – 73 – Qualità Ottima – Prezzo medio a confezione 15,62 euro a confezione (270 ml) – Fattore di protezione solare dichiarato (SPF) 30 – Miglior Acquisto

-Nivea Sun Protect & Hydrate 30 – 73 – Qualità Ottima – Prezzo medio a confezione 15,53 euro (200 ml) – Fattore di protezione solare dichiarato (SPF) 30 – Migliore del Test – Miglior Acquisto

-Avéne Alta Protezione Spray 30 – 73 – Qualità Ottima – Prezzo medio a confezione 22,68 euro (200 ml) – Fattore di protezione solare dichiarato (SPF) 30

-Collistar Latte Spray Protezione Attiva 30 – 73 – Qualità Ottima – Prezzo medio a confezione 30,63 euro (200 ml) – Fattore di protezione solare dichiarato (SPF) 30

-Avène Spray Bambino 50+ – 73 – Qualità Ottima – Prezzo medio a confezione 22,10 euro (200 ml) – Fattore di protezione solare dichiarato (SPF) 50+

-Bionike Defence Sun Latte Spray 30 – 72 – Qualità Ottima – Prezzo medio a confezione 22,72 euro (200 ml) – Fattore di protezione solare dichiarato (SPF) 30

-Biotherm Waterlover Hydrating Sun Milk 50+ – 72 – Qualità Ottima – Prezzo medio a confezione 23,42 euro (200 ml) – Fattore di protezione solare dichiarato (SPF) 50+

-Vichy Capital Soleil Latte Solare Eco Sostenibile 50+ – 72 – Qualità Ottima – Prezzo medio a confezione 21,95 euro (200 ml).

Migliori creme solari per l’estate 2023 secondo Altroconsumo

-Decathlon Kids 50+ Solaire Sun Spray – 72 – Qualità Ottima – Prezzo medio 14,99 euro a confezione (250 ml) – Fattore di protezione solare dichiarato (SPF) 50+ – Miglior Acquisto

-Rilastil Sun System Spray Vapo 30 – 71 – Qualità Ottima – Prezzo medio 22,06 euro (200 ml) – Fattore di protezione solare dichiarato (SPF) 30

-Nivea Sun Babies & Kids 50+ Sensitive Protect 5in1 Spray – 71 – Qualità Ottima – Prezzo medio 15,97 euro a confezione (270 ml) – Fattore di protezione solare dichiarato (SPF) 50+ – Miglior Acquisto

-Garnier Ambre Solaire Kids Advanced Sentitive Spray Protettivo 50+ – 71 – Qualità Ottima – Prezzo medio 17,36 euro a confezione (300 ml). Fattore di protezione solare dichiarato (SPF) 50+ – Miglior Acquisto

-Eucerin Sun Spray Transparent Oil Control 30 – 69 – Qualità Buona – Prezzo medio 20,77 euro a confezione (200 ml) – Fattore di protezione solare dichiarato (SPF) 30

-Uriage Bariésun Spray Invisible SPF 30 – 68 – Qualità Buona – Prezzo medio 22,79 euro a confezione (200 ml) – Fattore di protezione solare dichiarato (SPF) 30

-Lancaster Sun Beauty Sun Protective Water 30 – 67 – Qualità Buona – Prezzo medio 36,39 euro a confezione (150 ml) – Fattore di protezione solare dichiarato (SPF) 30

Nivea Sun Protect & Hydrate 30 Spray – 67 – Qualità Buona – Prezzo medio 15,35 euro a confezione (270 ml) – Fattore di protezione solare dichiarato (SPF) 30 – Miglior Acquisto

-Rilastil Sun System Latte Vellutato Baby SPF 50+ – 66 – Qualità Buona – Prezzo medio 22,48 euro a confezione (200 ml). Fattore di protezione solare dichiarato (SPF) 50+

-Nivea Sun Kids 50+ Protect & Care 5in1 Spray – 65 – Qualità Buona – Prezzo medio 15,25 euro a confezione (270 ml) – Fattore di protezione solare dichiarato (SPF) 50+.

Come si nota, dunque, per l’estate, si possono scegliere tantissime creme solari ideali per tutte le pelli e la lista di Altroconsumo da una mano a sceglierle.

