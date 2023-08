I 5 migliori sorbetti per dissetarsi con gusto senza spendere troppo

A chi non piace il gelato? Parliamo di un alimento che solitamente accontenta tutti, grandi e piccini, anche perché offre tantissimi gusti. Ma che ne direste di concentrarci invece sui sorbetti? Quali sono i migliori per deliziarsi senza spendere troppo? Sul mercato esistono tante soluzioni economiche che permettono di dissetarsi in estate senza rinunciare al gusto. Particolarmente apprezzati sono quelli al gusto fruttato. Ma ora bando alle ciance e andiamo a scoprire quali sono i 5 migliori, anche in base al rapporto qualità prezzo.

1. Gelatelli Sorbetto al Limone

Il Gelatelli è il classico sorbetto che sembra piacere proprio a tutti. Ha una consistenza cremosa e vellutata che si scioglie in bocca e lascia una sensazione di freschezza e di pulizia. Il sapore è intenso e leggermente acidulò e grazie al limone stimola le papille gustative e disseta. Inoltre è senza glutine, senza lattosio e senza grassi aggiunti e si può trovare in confezioni da 500 ml o da 1000 ml.

2. Mucci Sorbetto alla Fragola

Il prezzo è di 1,49 € per 500 ml o 2,49 € per 1000 ml.

Passiamo a Mucci, una qualità che non necessita di presentazioni. È un sorbetto goloso e fruttato che piace a grandi e piccini. Entrando più nello specifico, possiamo dire che ha una consistenza morbida e leggera che si assapora con piacere e lascia un retrogusto dolce e delicato. e particolarmente apprezzato da chi ama la frutta, poiché sembra di mangiare frutti appena colti. Anche questo è senza glutine, senza lattosio e senza coloranti artificiali e si può trovare in confezioni da 500 ml o da 750 ml. Il prezzo è di 1,99 € per 500 ml o 2,69 € per 750 ml.

3. Cien Sorbetto al Mango

Liscio e compatto il Cien al mango è un sorbetto che si gusta con soddisfazione e lascia una sensazione di morbidezza e di cremosità.

4. Gelatelli Sorbetto al Melone

È caratterizzato da un sapore particolarmente intenso e profumato di mango che ti fa sentire in vacanza. Come i precedenti è senza glutine, senza lattosio e senza aromi artificiali e si può trovare in confezioni da 500 ml. Il prezzo è di 1,79 € per 500 ml.

Torniamo ancora da Gelattelli ,per concentrarci su un altro prodotto che farà la gioia di coloro che amano il melone. Il sapore è tipico dell’estate e il gusto si rivela essere particolarmente rinfrescante. Ha una consistenza soffice e ariosa che si scioglie in bocca e lascia una sensazione di dolcezza e di idratazione e un sapore delicato e genuino di melone. Il prodotto è senza glutine, senza lattosio e senza grassi aggiunti e si può trovare in confezioni da 500 ml o da 1000 ml. Il prezzo è di 1,49 € per 500 ml o 2,49 € per 1000 ml.

5. Mucci Sorbetto al Limone e Zenzero

Anche per questo ultimo prodotto della nostra classifica dedicata ai migliori sorbetti economici, torniamo su una marca già citata, ovvero Mucci. Si tratta di un sorbetto originale e vivace capace di risvegliare i sensi. Ha una consistenza croccante e granulosa che si mastica con gusto e lascia una sensazione di freschezza e di piccantezza. Con un sapore intenso e contrastante di limone e zenzero capace di fare anche da tonico e regalare il pieno di energia. Senza glutine, senza lattosio e senza coloranti artificiali, si può trovare in confezioni da 500 ml o da 750 ml. Il prezzo del prodotti è di 1,99 € per 500 ml o 2,69 € per 750 ml.

Migliori sorbetti economici

Questi dunque i migliori sorbetti economici da gustare in estate per dissetarsi. A tal proposito, per chi proprio non vuole fare a meno di dolci gustosi, ma al tempo stesso tenere anche a bada la linea, segnaliamo anche i migliori dessert proteici. Insomma, l’estate è ormai scoppiata in pieno, il caldo è dilagante in tutta Italia, ma con questi freschi e gustosi prodotti possiamo davvero combattere la canicola in modo efficace e soprattutto piacevole.