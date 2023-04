I tre migliori dessert proteici pronti da comprare al supermercato a meno di 2 euro

Tre è proprio il numero perfetto, soprattutto quando si è in cerca di qualcosa di buono e, al tempo stesso, salutare. Quali sono i migliori dessert proteici economici da comprare al supermercato senza spendere troppo? In realtà, ve ne proponiamo tre davvero cheap, visto che costano addirittura meno di 2 euro. Diamo quindi subito uno sguardo a questi particolari alimenti, scoprendone pregi e, perché no, anche eventuali difetti.

Migliori dessert proteici economici

Le proteine sono molecole fondamentali per il nostro organismo, ed assumerne la giusta quantità giornaliera è molto importante. Partiamo subito quindi con il primo consiglio relativo ai migliori dessert proteici economici. Stiamo parlando del Milk Pro High Protein Crema Dessert al Cacao. Si tratta di una crema dessert a base di latte delattosato, con 20 grammi di proteine per vasetto e senza zuccheri aggiunti. Il suo gusto al cacao e la consistenza vellutata e cremosa lo rendono l’ideale per chi cerca un prodotto al cioccolato senza glutine, né lattosio.

Il vasetto da 200 grammi costa solo 1,40 euro. Oltre ad avere molti pregi, come l’assenza di glutine, lattosio e zuccheri proteici, si fa apprezzare anche per il suo alto contenuto proteico. Non mancano però i difetti, poiché potrebbe risultare estremamente dolce per alcuni palati. Inoltre, si segnala la presenza di edulcoranti artificiali.

Passiamo al secondo consiglio a tema. Stiamo parlando di Why Nature Budino Proteico, un budino proteico con 15 grammi di proteine. Le proteine in questione sono ottenute da latte e uova, e non presenta né conservanti, né coloranti. È disponibile in due gusti, cioccolato e vaniglia e il prezzo è di 2 euro per barattolo da 100 grammi. Dopo i pregi appena citati, è doveroso menzionare anche alcuni difetti, come la presenza di zuccheri aggiunti e il suo contenuto estremamente leggero, il quale può risultare poco saziante per alcuni consumatori.

Last, but not least, abbiamo Ehrmann High Protein Pudding. Si tratta di un pudding proteico con 25 grammi di proteine per vasetto, ottenute da latte scremato. Denso e compatto, è in vendita al gusto di fragola, lampone e vaniglia. Tra i pregi si annoverano gli zero grassi, l’alto contenuto proteico e una porzione abbondante. Quella da 300 grammi costa infatti soltanto 2,15 euro. Unico difetto, la presenza di edulcoranti artificiali.

Una dieta con gusto

La nostra ricerca di prodotti migliori ed economici per fare la spesa, dunque, prosegue con un altro prodotto dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Dopo aver visto i migliori succhi di frutta, abbiamo ora scoperto quali sono i dessert proteici economici migliori sulla piazza, i quali risultano essere l’alimento perfetto per chi vuole stare a dieta senza però rinunciare a qualcosa di dolce e gustoso. Quelli appena elencati risultano essere i prodotti migliori da trovare al supermercato sotto casa. Si tratta di alimenti che naturalmente non possono e non devono sostituire i posti principali, ma semplicemente integrarli per offrirci un menu più variegato e gustoso. Naturalmente, il consiglio è di provare quello più adatto ai propri gusti personali, così da scegliere quello ideale che dovrà accompagnarci con gusto durante la nostra dieta.