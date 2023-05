I 3 migliori snack dietetici da portare anche sotto l’ombrellone

Conciliare la dieta con lo spuntino è estremamente difficile, ma per fortuna accorrono in nostro aiuto gli snack dietetici. Quali sono i migliori tra quelli economici? Ecco un trittico di prodotti che sapranno soddisfare i palati più golosi e al tempo stesso tenere sotto controllo la linea. Questo perché si tratta di alimenti a basso contenuto di zuccheri, ma allo stesso tempo pieni di proteine, nonché fibre e vitamine. L’altra comodità di questi snack è che sono estremamente facili da portare con sé in qualsiasi situazione, sia che si tratti dell’ufficio, che di una giornata al mare.

Migliori snack dietetici economici

Dopo aver visto quali sono i dessert proteici più economici, ecco una nuova lista di prodotti che fanno bene alla nostra linea, pur sodisfando la nostra voglia di dolce. Partiamo subito con le barrette dietetiche. Si tratta di snack presenti sul mercato in diverse tipologie e differiscono per ingredienti e gusto.

Alcune sono a base di cereali integrali, frutta secca, semi oleosi e miele, altre sono arricchite con proteine del latte o della soia, altre ancora sono ricoperte di cioccolato fondente o yogurt. Il loro apporto calorico varia tra le 100 e le 200 calorie per porzione. Tra le marche più note ci sono Pesoforma, Sveltesse, Dieta Zero e Ciao Carb. Il prezzo medio di una barretta dietetica è di circa 1 euro.

Il secondo prodotto relativo agli snack dietetici economici migliori sul mercato si riferisce ai biscotti dietetici. Sono a base di farine integrali e prive di glutine. Sono inoltre assenti anche i dolcificanti artificiali e vengono aromatizzati in diversi gusti: vaniglia, cacao e frutta. Il loro apporto calorico varia tra le 50 e le 100 calorie.

Dai biscotti alle patatine

Tra le marche più note ci sono Dukan, Mulino Bianco Bio e Gullon. Il prezzo medio di una confezione è di circa 3 euro.

Non solo biscotti e barrette, ma anche patatine dietetiche. Per chi invece del dolce preferisce il salato, ecco quello che fa per voi. Il prodotto in questione è a base di soia e mais, ma soprattutto non sono fritti, bensì cotti al forno o estrusi. In questo caso l’apporto calorico sale tra le 100 e le 150 calorie, ma è possibile scegliere quelle con meno sodio e più fibre. Il prezzo medio per ogni bustina è di circa 2 euro e le marche più note sono Enerzona, Dieta Zero e Smart.

Dunque, come abbiamo visto con gli snack dietetici economici esistono diverse soluzioni per i nostri gusti e la nostra necessità di fare uno spuntino senza compromettere il peso forma. A voi la scelta.