Migliori pizzerie al mondo, al primo posto c’è una napoletana

Eccola una nuova classifica tutta da gustare, visto che si sta parlando delle migliori pizzerie al mondo. A stilare la super lista ci ha pensato la rivista Big 7 Travel, la quale si basa sulle recensioni e votazioni dei suoi lettori. In questo caso ha preso in esame i giudizi relativi al 2022. Ma non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e andiamo subito a scoprire chi ha vinto.

50 Best Pizzas In The World

Come ogni anno, anche in questo 2023 è arrivata la classifica delle migliori pizzerie del mondo. Grande successo per la pizzeria 10 Diego Vitagliano di Napoli, la quale ha trionfato piazzandosi al primo posto davanti alla statunitense Ken’s Artisan Pizza di Portland. Ma davvero una pizzeria americana può competere con le nostre? Ci sarà sicuramente qualcuno che storcerà il naso a tal proposito. Del resto, si tratta di una rivista americana, quindi è naturale aspettarsi un piccolo occhio di riguardo verso il proprio paese, che sicuramente i suoi lettori conoscono molto meglio. Ad ogni modo, almeno il primo posto non ce l’ha tolto nessuno. Ecco a tal proposito la soddisfazione del nostro vincitore:

“Sono emozionato e onorato per questo importante riconoscimento, che non solo considera il giudizio di esperti del settore, ma anche il parere dei clienti provenienti da tutto il mondo – ha dichiarato Diego Vitagliano – Sapere che la mia pizza è così tanto amata a livello internazionale mi riempie di gioia e rappresenta un segnale importante, soprattutto ora che si ricomincia a viaggiare dopo un lungo periodo di stop causato dalla pandemia”.

Migliori pizzerie del mondo, la classifica

Ed eccoci finalmente giunti alla grande classifica già annunciata.

1 10 by Diego Vitagliano Pizzeria – Napoli, Italia

2 Ken’s Artisan Pizza – Portland, Stati Uniti

3 Peppe Pizzeria – Parigi, Francia

4 The Good Son – Toronto, Canada

5 Seu Pizza Illuminati – Roma, Italia

6 Pizzeria Bedia – Philadelphia, Stati Uniti

7 48h Pizza e gnocchi – Melbourne, Australia

8 La Pizza è Bella – Bruxelles, Belgio

9 Via Toledo Enopizzeria – Vienna, Austria

10 What the Crust – Cairo, Egitto

11 Tony’s Pizza Napoletana – San Francisco, Stati Uniti

12 Rosso Pizzeria – Edmonton, Canada

13 Sartoria Panatieri – Barcellona, Spagna

14 Baest – Copenhagen, Danimarca

15 Frank Pepe – Connecticut, Stati Uniti

16 Bricco Coal Fired Pizza – Westmont, Stati Uniti

17 50 Kalò di Ciro Salvo – Londra, Inghilterra

18 Malafemmena – Berlino, Germania

19 Del Popolo – San Francisco, Stati Uniti

20 Nonna Pizzeria – Varsavia, Polonia

21 Lilla Napoli – Falkenberg, Svezia

22 Via Napoli – Sydney, Australia

23 Vinoteket – Oslo, Noregia

24 Dante’s Pizzeria Napoletana – Auckland, Nuova Zelanda

25 Buddy’s Pizza – Detroit, Stati Uniti

26 Forno d’Oro – Lisbona, Portogallo

27 Sotto Pinsa Romana – Valletta, Malta

28 400 Gradi – Brunswick, Australia

29 Peppina – Bangkok, Thailandia

30 Pijja Palace – Los Angeles, Stati Uniti

Le altre posizioni

31 Ferdinando’s – Cape Town, Sudafrica

32 Pizza Delicious – New Orleans, Stati Uniti

33 A Pizza Da Mocca – San Paolo, Brasile

34 Pepe in Grani – Caiazzo, Italia

35 Fiata – Hong Kong

36 Pequod’s – Chicago, Stati Uniti

37 The Dough Bros – Galway, Irlanda

38 Araldo Arte del Gusto – Madrid, Spagna

39 Ops – Brooklyn, New York, Stati Uniti

40 Pizza Studio Tamaki – Tokyo, Giappone

41 60 Secondi Pizza – Monaco di Baviera, Germania

42 Bottega – Pechino, Cina

43 Belli di Mamma – Budapest, Ungheria

44 Al Taglio – Sydney, Australia

45 Massimo’s – Cape Town, Sudafrica

46 Ti Amo – Bueons Aires, Argentina

47 Ave Pizza – Varsavia, Polonia

48 Restaurant 450°C – Turku, Finlandia

49 Imilla Alzada – La Paz, Bolivia

50 Motorino – Hong Kong

Questa dunque la classifica delle migliori pizzerie del mondo. Ci sono praticamente rappresentati quasi tutti i paesi. Quindi solo tre italiane compaiono nell’elenco, mentre, guarda un po’, ci sono ben 11 pizzerie statunitensi. Contenti loro!

