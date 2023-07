Città italiane più amate dai turisti, la classifica

Una nuova succulenta classifica ci arriva grazie agli algoritmi del web. Stavolta si concentra sulle città italiane più amate dai turisti. Insomma, quali sono i posti che gli stranieri vogliono visitare nel nostro paese? Di conseguenza, da questa classifica si evince anche quali sono le città che fanno più incassi grazie al turismo. Ecco la top 40.

Mete da sogno nel nostro paese

Stavolta la classifica è bella grande, sono addirittura 40 infatti le città prese in esame ed elencate in questa speciale lista dedicata alle città italiane più amate dai turisti. Il dato raccolto dal web si avvale naturalmente di quelle che sono anche le prenotazioni già effettuate a fine maggio, dove si registrava un interessante aumento degli italiani in vacanza, circa il 33% in più rispetto all’anno precedente. A tal proposito avevamo però segnalato anche un altro interessante dato, quello relativo alla durata delle vacanze, sensibilmente scesa rispetto al 2022 (massimo 2 settimane prenotate, ma nella maggior parte dei casi gli italiani hanno optato per soli 7 giorni di vacanza, giusto il tempo di staccare la spina e ricaricarsi in vista di nuovi mesi lavorativi).

Ciò detto, andiamo finalmente ad analizzare quella che è la nuova classifica relativa alle città italiane più amate dai turisti, la quale prende appunto in considerazione non solo i dati raccolti dalle prenotazioni, ma anche dalle recensioni online e dai desideri degli stranieri, i quali hanno risposto in merito alle città italiane che vorrebbero visitare almeno una volta nella vita. Ecco la classifica completa:

Roma (Lazio); Milano (Lombardia); Jesolo (Veneto); Gallipoli (Puglia); Capri (Campania); Lampedusa (Sicilia); Lignano Sabbiadoro (Friuli-Venezia Giulia); Reggio Emilia (Emilia-Romagna); Riccione (Emilia-Romagna); San Vito lo Capo (Sicilia); Alghero (Sardegna); Napoli (Campania); Bari (Puglia); Rimini (Emilia-Romagna); Favignana (Sicilia); Lucca (Toscana); Ponza (Lazio); Firenze (Toscana); Bologna (Emilia-Romagna); Catania (Sicilia); Gaeta (Lazio); San Teodoro (Sardegna); Tropea (Calabria); Olbia (Sardegna); Palermo (Sicilia); Cesenatico (Emilia-Romagna); Isola del Giglio (Toscana); Genova (Liguria) Taormina (Sicilia); Senigallia (Marche); Porto Cesareo (Puglia); Messina (Sicilia); Caorle (Veneto); Livigno (Lombardia); Sorrento (Campania); Ischia (Campania); Alassio (Liguria); Sperlonga (Lazio); Vieste (Puglia); San Benedetto del Tronto (Marche).

Città italiane più amate dai turisti

È dunque Roma la città italiana più amata dai turisti. La nostra capitale si aggiudica la prima posizione, del resto non potevamo avere troppi dubbi in merito. L’offerta storica e culturale proposta dalla città laziale ha senza dubbio pochi eguali nel mondo. Già soltanto ammirare il Colosseo può rappresentare un ricordo indelebile nel cuore dei visitatori che andranno ad ammirare la città eterna. Al secondo posto abbiamo invece Milano. Il Duomo è senza dubbio una grande meta tutta da ammirare, ma il capoluogo meneghino offre anche tanti svaghi che ai turisti non possono che far piacere conoscere, visto che la provincia lombarda è tra le più apprezzate anche nel resto del mondo per la sua metropoli dal respiro più internazionale.

Completa il podio, decisamente a sorpresa, Jesolo, in Veneto. Secondo jestcost, che ha condotto questo specifico tipo di analisi, a farla preferire è la splendida spiaggia di oltre 15 chilometri che fa di questo piccolo paese veneziano tra i più ambiti. Inoltre, il suo essere a non troppi km di distanza da Venezia, offre una aggiunta non da poco, visto che la città lagunare è una delle più apprezzate al mondo.

