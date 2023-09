La pizza è uno degli alimenti che amiamo di più e a cui difficilmente vogliamo rinunciare. Non è un caso che se ne consumano quantità industriali. C’è chi la fa in casa, chi la mangia al ristorante e chi ama acquistare quella al supermercato.Quali sono le migliori pizze surgelate da acquistare al supermercato? Per rispondere alla domanda ci avvaliamo del test condotto da Altroconsumo, nota associazione dei consumatori italiana, su un numero totale di 13 marchi: Esselunga: da Buitoni a Bofrost, passando per Roncadin, Cameo e Italpizza, la ricerca di Altroconsumo ha preso in esame le marche di pizze più conosciute dalle famiglie italiane che non rinunciano alla pizza durante la settimana o nel weekend.

Classifica Altroconsumo sulle migliori pizze surgelate in vendita al supermercato

Esselunga Pizza Margherita – 69 – 6,39 euro a confezione – Miglior Acquisto – Migliore del Test

Tre Mulini (Eurospin) Maxi Margherita – 65 – 3,49 euro a confezione

A Pizza Margherita – 65 – 4,12 euro a confezione

Bofrost Pizza Margherita Verace – 65 – 9,95 euro a confezione

Carrefour Pizza Margherita – 62 – 3,25 euro a confezione

Conad Margherita 2 pizze cotte in forno a legna – 61 – 2,91 euro a confezione

Artepizza Pizza Margherita Bio – 60 – 5,10 euro a confezione

Italpizza 26×38 Margherita – 59 – 3,49 euro a confezione

Cameo Pizza Regina Classica Margherita – 57 – 4,49 euro a confezione

Pam 3 pizze margherita – 54 – 5,49 euro a confezione

Mamamia Pizza Margherita – 51 – 1,81 euro a confezione

Roncadin Extra Voglia Extrasottile Margherita – 51 – 3,29 euro a confezione

Cameo Pizza Regina Extra grande – 48 – 3,55 euro a confezione

Buitoni Bella Napoli La Classica pizza Margherita – 48 – 3,39 euro a confezione

La migliore pizza surgelata da comprare quest’anno al supermercato è la pizza margherita di Esselunga, che ottiene un giudizio globale pari a 69.

Migliori pizze surgelate da acquistare al supermercato secondo Altroconsumo

Al secondo posto la Maxi Margherita di Tre Mulini, il marchio onnipresente nella catena di supermercati Eurospin (voto complessivo 65).A pari merito concludono A Pizza e Bofrost, entrambe con 65 punti.

In quinta e sesta posizione la pizza margherita di Carrefour e Conad, rispettivamente con 62 e 61 punti. Segue la pizza margherita bio di Artepizza con 60 punti, che precede la margherita 26×38 rettangolare di Italpizza e quella rotonda di Cameo (Pizza Regina Classica Margherita).

Chiude la top 10 la pizza margherita del marchio PAM, con una valutazione pari a 54. Restano invece fuori dalle prime 10 le pizze Bella Napoli Buitoni, la Regina Extra Grande ancora di Cameo, la Extra Voglia Margherita di Roncadin e la pizza margherita di Mamamia.

Insomma, la pizza, come la si mangia, è un prodotto che va scelto con cura, anche quando si acquista quella surgelata. Grazie a questo test, quindi, si può avere una panoramica delle pizze da acquistare, un pò come avevamo visto con la migliore pasta.

Riassumendo

– Altroconsumo ha condotto una ricerca per eleggere le migliori pizze surgelate in vendita al supermercato.

– In totale il test ha avuto per protagonisti 13 dei principali marchi di pizze surgelate presenti nei supermercati italiani.

– Al primo posto la pizza margherita di Esselunga con un giudizio complessivo di 69 punti.

– Seconda posizione per le pizze margherite di Tre Mulini (Eurospin), A Pizza e Bofrost, tutte e tre con 65 punti.

– Fuori dalla top 10 marchi celebri come Roncadin e Buitoni.