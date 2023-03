Migliori patatine surgelate e in busta secondo i test di Altroconsumo e Salvagente

Quali sono le migliori patatine? Le patate piacciono a tutti, che siano cotte al forno o fritte, almeno una volta alla settimana la maggior parte degli italiani non rinunciano a un piatto di patate. Molto spesso, poi, si usano quelle surgelate. Sono molto più semplici da cuocere e pratiche, in particolare per chi lavora e non ha tempo di preparare quelle fresche. Accanto alle patatine surgelate, ci sono anche quelle in busta, uno snack apprezzato da grandi e piccini. Non tutte le patatine surgelate e in busta, però, hanno la stessa qualità. Due test de Il Salvagente e di Altroconsumo poi, hanno analizzato 12 marche di patatine surgelate da cuocere al forno o friggere e quelle in busta. Dai risultati del test è emerso che alcune contenevano tracce di pesticidi o di acrilammide, per altre si trattava solo di difetti di cottura nel caso di quelle surgelate.

Patatine surgelate, il test che valuta o meno la presenza di sostanze

La nota rivista Il Salvagente ha messo a confronto delle marche di patatine surgelate, e ne ha analizzato la qualità in cottura, la possibile presenza di pesticidi e la presenza di acrilammide.

Migliori patatine in busta secondo Altroconsumo

Tra i vari marchi presi in considerazione, figurano Carrefour – Patatine fritte a fiammifero speciale forno, Esselunga – Patate da forno pre-fritte surgelate, Coop – Patate da forno pre-fritte surgelate, Findus – Pat bon, Eurospin – Delizie del sole patatine, McCain – Le patatine originali super croccanti anche in forno, Pizzoli – Patasnella da sempre in forno, Todis – Bontà dell’orto patate stick da forno pre-fritte, MD – Le specialità di Beppe patate da forno, Lidl – Harvest basket patatine fritte e Pam – Patate da forno pre-fritte surgelate senza glutine.Dal test è emerso che i prodotti possono essere di qualità diverse. Quelle migliori, che in base al test della nota rivista hanno ottenuto il punteggio sufficiente sono le patatine dove sono stati trovati meno difetti, per così dire. Per quanto riguarda invece la presenza di pesticidi, il test ha dimostrato che tracce di fitofarmaci sono state trovate solo in 2 referenze al di sotto dei limiti di legge.

Oltre alle patatine surgelate, ci sono anche quelle in sacchetto. Ad analizzarle è un test di Altroconsumo che ha classificato alcune marche di patatine in busta. La maggior parte di quelle prese in esame hanno raggiunto un punteggio abbastanza buono:

1. Mambo Kid di Eurospin patatine multipack, Punteggio 59 – Prezzo medio 1,00 €

2. Carrefour patatine classiche multipack – Punteggio 58 – Prezzo medio 1,00 €

3. Amica Chips patatine multipack 6– Punteggio 58 – Prezzo medio 1,00 €

4. Snack day Lidl patatine multipack – Punteggio 57 – Prezzo medio 1,00 €

5. San Carlo classica multipack Punteggio 56 – Prezzo medio 1,00 €

6. Na Cipster multipack K – Punteggio 54 – Prezzo medio 1,00 €

7. Esselunga chips di patate classiche – Punteggio 52 – Prezzo medio 1,00 €.Quindi le patatine migliori in busta risultano essere quelle di Eurospin Mambo Multipack, ma si consiglia comunque di esagerare con questi tipi di prodotti, insomma consumarne sempre una quantità modica.