Migliore acqua minerale in bottiglia da comprare al supermercato secondo Altroconsumo

Migliore acqua minerale in bottiglia, sapete qual è? L’Italia è il paese in cui si consuma più acqua minerale in bottiglia rispetto a tanti altri luoghi. Da sempre, è risaputo che in Italia l’acqua del rubinetto non ha lo stesso successo di quella in bottiglia. Ecco perché è importante conoscere i nomi di quelle marche che per rapporto qualità prezzo possono risultare le migliori in assoluto. Ci viene in aiuto Altroconsumo, che ha stilato la lista delle acque minerali in bottiglia migliori sul mercato. Ma quali sono quelle da acquistare al supermercato? Per stilare la lista, la nota rivista ha tenuto conto di alcuni fattori come la quantità di sali minerali, la presenza o meno di metalli, l’impatto sull’ambiente delle confezioni e le informazioni contenute nell’etichetta.

Migliore acqua minerale in bottiglia, la classifica di Altroconsumo

Il primo posto in assoluto va all’acqua Smeraldina, che secondo la rivista americana Gayot è anche tra le migliori acque al mondo.

Questa acqua, che proviene dalla fonte di Tempio Pausania, ha notevoli proprietà dovute all’azione del granito dei Monti di Deu. Si tratta di un marchio fondato nel 1985 e la si trova in vendita sia al supermercato che nei negozi online. Per quanto riguarda il prezzo medio, si parla di 0,39 centesimi a bottiglia. L’acqua Smeraldina ha ottenuto il punteggio di 73 nel test di Altroconsumo.

Subito dopo troviamo l’acqua Rocchetta, sorgente in Umbria, si tratta di un’acqua leggera che ha anche un apporto limitato di sali minerali. Il prezzo medio per bottiglia è di 0,33 centesimi, il punteggio ottenuto è di 72.

Nella lista delle acque migliori in bottiglia figura anche Recoaro, venduta a un prezzo medio di 0,20 centesimi e 72 punti.

Si tratta di un’acqua con un contenuto limitato di sodio che arriva dalle Dolomiti. Con 71 punti, troviamo l’acqua San Bernardo, venduta nei supermercati a 0,31 centesimi e proveniente dalla Alpi Marittime, a Garessio (Cn). Altrovionsumo l’ha premiata per la leggerezza e all’apporto contenuto di minerali come potassio e sodio.

In lizza anche l’acqua San Benedetto con 71 punti e un prezzo medio a bottiglia di 0,21 centesimi. Si tratta di un’ acqua imbottigliata dalla zona nord di Venezia e da sempre nota per il buon rapporto qualità prezzo.

Con 70 punti troviamo sia l’acqua Alpe Guizza che l’acqua Lauretana. L’Acqua Alpe Guizza, povera di sodio, risulta anche il miglior acquisto secondo il test. Queste prime sette hanno ottenuto tutte punteggi sopra 70, quindi sono considerate di ottima qualità.

Quelle di buona qualità

Ce ne sono altre che hanno ottenuto un punteggio di 69 e fino a 60, considerate di buona qualità, tra queste spiccano:

Gran Guizza con 69 punti

Vitasnella con 69 punti

Acqua Lurisia con 69 punti

Acqua Panna con 69 punti

Acqua Blues – Eurospin con 68 punti

Acqua San Benedetto Eco Green con 67 punti

Dolomia 67 punti

Conad 67 punti

San Benedetto Easy Eco Green (67 punti)

Vera con 67 punti

Eva con 66 punti

Esselunga con 66 punti

Lilia con 65 punti

Mangiatorella con 65 punti

Saguaro – Lidl – con 65 punti

Boario con 64 punti

Evian con 64 punti

Coop con 64 punti

Carrefour con 64 punti

Sant’Anna con 62 punti

San Giorgio con 61 punti

Goccia di Carnia con 61 punti

Martina con 60 punti.

Infine nella lista risultano anche le acque di qualità media che hanno ottenuto punteggi sotto 60, come Santa Croce, Valmora, Levissima e Humana.