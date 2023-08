Siamo nel pieno dell’estate che è la stagione preferita per godere del mare, del sole e del relax. Ma come fare per restare più tempo in spiaggia senza saltare il pranzo e appesantirsi troppo? La soluzione è rappresentata dai pasti sostitutivi che sono degli alimenti che constano di tutti i nutrienti pensati per le diete ipocaloriche.

Il punto di forza di questi prodotti è la facilità nella preparazione. Inoltre sono semplici da trasportare e rappresentano il cibo ideale per coloro che desiderano restare in spiaggia senza interruzioni.

Detto ciò, ecco quali sono alcuni tra i migliori pasti sostitutivi per non saltare il pranzo.

Pratici e nutrienti per godere dell’estate senza rinunciare al mare e alla linea

Si ama mangiare in spiaggia perché l’atmosfera è rilassante grazie al suono delle onde e alla brezza marina. Inoltre consumare i pasti in tale luogo permette di godere di un’atmosfera unica lontano dalla frenesia della vita quotidiana.

In più si può godere di una vista panoramica sulla spiaggia che al tramonto può anche mozzare il fiato.

Stando in spiaggia, poi, si ha la possibilità di stare a contatto diretto con la natura godendo dei suoi suoni, odori e della sua bellezza.

Chi cerca un’alternativa ai pasti tradizionali per restare più tempo vicino al mare, può optare per quelli sostitutivi. Essi sono progettati, infatti, per offrire un buon apporto nutrizionale.

I 5 migliori pasti sostitutivi per restare in spiaggia senza saltare il pranzo

Tra i migliori pasti sostitutivi dal consumare in spiaggia c’è il Foodspring Vegan Shape Shake ma solo per chi desidera perdere peso. Costa intorno ai 35 euro e contiene fonti protetiche come ceci, fave e semi di lino.

Basta solo aggiungere acqua alla polvere: 60 grammi di quest’ultima e 350 grammi di acqua.

C’è poi il Cute Nutrion Meal Replacement Shake al gusto di cioccolato. Si tratta di un integratore alimentare che non è adatto a chi ha meno di 18 anni e per le donne in gravidanza o in allattamento. È senza glutine e non è adatto ai vegani. Così come l’altro la sua polvere in suò scegliere in acqua o latte, costa intorno ai 30 euro.

Si può provare poi Pesoforma Smoothie con crusca e mela che apporta tutti i nutrienti essenziali per il proprio benessere. È ottimo sia a pranzo che a colazione e si prepara nello stesso modo degli altri. Basta aggiungere a 3 misurini, 200 ml di latte scremato o freddo o di bevanda vegetale e inserirlo nel frullatore. Sul sito ufficiale dell’azienda si legge che è preferibile consultare un medico se c’è necessità di assumerne per più di 3 settimane di seguito.

Inoltre come pasti sostituitivi si possono utilizzare le barrette proteiche, i frullati o gli smoothie che contengono ingredienti nutrienti come verdura, proteine in polvere e frutta nonché insalate in barattolo. Per preparare quest’ultima, basta inserire i vari strati di ingredienti freschi come verdura, pollo/tofu, semi, legumi e condimenti. Prima di consumarla, però, si dovrà scuotere il barattolo per mescolare gli ingredienti.

Anche panini leggeri o wrap potrebbe esser un’alternativa: attenzione, però, a conservarli bene per evitare che si deteriorino. Infine un’opzione salutare e nutriente per uno spuntino è la frutta o la verdura tagliata come uva, mirtilli, carote o peperoni.

Riassumendo….

1. I pasti sostitutivi sono degli alimenti completi di tutti i nutrienti (proteine, carboidrati, grassi, vitamine, minerali)

2. Essi sono pensati per le diete ipocaloriche

3. Tra i migliori ci sono il Foodspring Vegan Shape Shake, il Cute Nutrion Meal Replacement Shake e il Pesoforma Smoothie.

[email protected]