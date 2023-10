Tra le migliori passate di pomodoro del 2023, Altroconsumo premia due di discount e Il Salvagente?

Semplicità, versatilità e consistenza: ecco tre dei motivi per i quali gli italiani amano così tanto le passate di pomodoro. Si tratta, infatti, di prodotti semplici da utilizzare in cucina in quanto sono già pronti per essere aggiunti a una varietà di piatti senza dover preparare la salsa da zero. In più, possono essere utilizzati in una vasta gamma di ricette, come sughi per la pasta, zuppe, stufati, salse per la pizza, lasagne e molti altri piatti. E ancora, hanno una consistenza uniforme e liscia, che li rende facili da incorporare nelle preparazioni culinarie senza dover passare i pomodori manualmente.

Ma quali sono le migliori passate 2023? Ce lo dicono due test realizzati da Altroconsumo e da Il Salvagente.

Le favorite dagli italiani

Gli italiani per preparare il sugo preferiscono le passate di pomodoro. Ciò lo si evince da un’indagine condotta da Food Insider-Doxa che rivelato che sono le favorite per il 39% dei consumatori seguite dai pomodori freschi (25%) e dalla conserva fatta in casa. Non tutte le passate, però, sono uguali e un aiuto nella scelta arriva dalla rivista Il Salvagente e da Altroconsumo. Quest’ultima ha portato 25 campioni dei marchi più diffusi sul mercato in laboratorio per valutare la sicurezza della materia prima. Oltre alla prova di assaggio, è stato valutato l’imballaggio nonché la correttezza/completezza delle informazioni riportate sull’etichetta. I risultati sono stati buoni soprattutto quelli che riguardano la sicurezza. Anche il gusto nella maggior parte dei casi non ha deluso.

Tali prodotti sono tra i preferiti dagli italiani anche per la facilità di conservazione. Possono essere, infatti, conservati per un periodo relativamente lungo senza la necessità di refrigerazione e per questo sono comodi da tenere in dispensa. Una volta, aperte, però, le passate di pomodoro devono essere conservate in frigo per un massimo di quattro giorni.

Tra le migliori passate di pomodoro del 2023, Altroconsumo premia due di discount e Il Salvagente?

Le migliori passate di pomodoro 2023 per Altroconsumo sono le De Rica. Tra gli acquisti più convenienti, però, ci sono anche due prodotti che si vendono al discount: la passata Eurospin Delizie del Sole e quella di Esselunga che hanno ottenuto un punteggio complessivo di 73. Una nota positiva che riguarda quest’ultima è il quantitativo di sale presente nel prodotto che è molto bassa rispetto ad altre. Il miglior acquisto, invece, risulta la passata Conad classica.

Anche Il Salvagente ha effettuato varie prove in laboratorio (su alcune passate) che hanno riguardato soprattutto la presenza di sale. Inoltre, i gradi brix che sono quelli che indicano il residuo ottico delle sostanze solubili (zuccheri e sali minerali): più questi ultimi sono alti, tanto più il prodotto è concentrato e di qualità. Inoltre è stata verificata la presenza di ergosterolo che è una sostanza indicatrice di muffe nel prodotto o nella materia prima usata per la produzione, di pesticidi e di metalli pesanti come cromo e nichel.

Le passate di pomodoro che hanno ottenuto l’eccellenza ovvero il punteggio di 10 sono due. Parliamo della Valfrutta Green passata bio che ha spiccato per l’assenza di sale e per il livello eccellente di gradi brix. C’è poi la passata De Cecco classica vellutata che ha ottenuto un ottimo punteggio per il minimo quantitativo di sale (0,5 su 100 grammi) e per la consistenza eccellente. Tutti e due questi prodotti sono privi di pesticidi così come la Esselunga passata rustica che ha ottenuto un punteggio di 9.3. Anche quest’ultimo prodotto ha spiccato per l’assenza di sale.

Riassumendo…

1. Gli italiani per preparare il sugo preferiscono le passate di pomodoro

2. Le migliori per Altroconsumo sono in primis la De Rica, tra i prodotti discount spiccano la passata Eurospin Delizie del Sole e quella di Esselunga

3.

Per Il Salvagente , le migliori passate 2023 sono la Valfrutta Green passata bio, la De Cecco classica vellutata e la Esselunga passata rustica.

