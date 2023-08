Migliori passate di pomodoro dell’estate 2023 secondo il test di Altroconsumo

L’estate è sinonimo di cibi freschi e pizza. Quale migliore occasione dunque di acquistare una passata di pomodoro al supermercato? Come per tanti altri prodotti, la scelta non è però delle più semplici. Sono diverse infatti le marche presenti sugli scaffali del supermercato. Ecco che in aiuto arriva l’ultimo test di Altroconsumo. La rivista dei consumatori italiani ha analizzato oltre 20 venti marche di passate di pomodoro per decretare la migliore. Chi avrà vinto? Scopriamolo insieme.

Classifica migliori passate di pomodoro secondo l’ultimo test di Altroconsumo

Le migliori passate di pomodoro sono state valutate guardando a molte variabili, ma l’aspetto più importante considerato è sicuramente “l’origine italiana”, ma sono importanti anche la qualità della materia prima e l’affidabilità dei controlli sulla filiera.

1) De Rica Passata – Lavorato Fresco – Voto 75 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,55 euro a confezione – Prezzo medio al kg 2,21 euro – Migliore del Test

2) Santa Rosa Pomodorissimo La Passata – Voto 74 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,14 euro a confezione – Prezzo medio al kg 1,62 euro

3) De Cecco Passata Classica Vellutata – Voto 74 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,37 euro a confezione – Prezzo medio al kg 1,95 euro

4) Ortolina Passata Classica – Voto 74 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,37 euro a confezione – Prezzo medio al kg 1,98 euro

5) Gustato (MD) Passata di Pomodoro – Voto 74 – Qualità Ottima – Prezzo medio 0,89 euro a confezione – Prezzo medio al kg 1,27 euro – Miglior Acquisto

6) La Molisana Passata Classica – Voto 73 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,49 euro a confezione – Prezzo medio al kg 2,16 euro

7) Mutti Passata – Voto 73 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,73 euro a confezione – Prezzo medio al kg 2,47 euro.

8) Delizie Dal Sole (Eurospin) Passata di Pomodoro – Voto 73 – Qualità Ottima – Prezzo medio 0,89 euro a confezione – Prezzo medio al kg 1,27 euro – Miglior Acquisto

9) Esselunga Passata di Pomodoro – Voto 73 – Qualità Ottima – Prezzo medio 0,93 euro a confezione, Prezzo medio al kg 1,33 euro – Miglior Acquisto

10) Le Conserve della Nonna Pomodoro Dolce dell’Emilia Romagna – Voto 71 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,98 euro a confezione – Prezzo medio al kg 2,83 euro

11) Conad Passata Classica – Voto 70 – Qualità Ottima – Prezzo medio 0,91 euro a confezione – Prezzo medio al kg 1,30 – Miglior Acquisto

12) Petti Il Delicato Passata di Pomodoro Extrafine – Voto 68 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,81 euro a confezione – Prezzo medio al kg 2,59 euro

13) Valfrutta Passata Vellutata Gusto Autentico – Voto 67 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,50 euro a confezione – Prezzo medio al kg 2,15 euro a confezione

14) Carrefour Bio Passata di Pomodoro – Voto 67 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,56 euro a confezione – Prezzo medio al kg 2,22 euro

15) Star La Mia Pummarò Corposa – Voto 67 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,22 euro a confezione – Prezzo medio al kg 1,75 euro

16) Viaggiatori Goloso Passata di Pomodoro – Voto 66 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,39 euro a confezione – Prezzo medio al kg 2,01 euro

17) Pomì Passata di Pomodoro – Voto 66 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,23 euro a confezione – Prezzo medio al kg 1,76 euro

18) Cirio Passata della Maremma Extrafine – Voto 65 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,70 euro a confezione – Prezzo medio al kg 2,43 euro

19) Casar Passata di Pomodoro – Voto 63 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,68 euro a confezione – Prezzo medio al kg 2,47 euro

20) La Marca del Consumatore Passata del Consumatore – Voto 63 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,27 euro a confezione – Prezzo medio al kg 2,54 euro.

Queste dichiarate e analizzate, quindi, risultano le passate di pomodoro migliori da poter acquistare al supermercato, ottime anche dal punto di vista del sale, anche se come scrive Altroconconsumo:

“ci sono ancora margini di miglioramento per sette passate di pomodoro, che raggiungono solo la sufficienza”

Riassumendo

– Altroconsumo ha svolto un test per decretare le migliori passate di pomodoro in vendita al supermercato

– La migliore del test è la passata di pomodoro De Rica Passata, in grado di totalizzare 75 punti

– Qualità Ottima anche per Santa Rosa Pomodorissimo La Passata e De Cecco Passata Classica Vellutata, rispettivamente al secondo e al terzo posto

– La prima passata di pomodoro tra le label è Gustato (MD), che chiude al quinto posto

– L’etichetta di Miglior Acquisto è andata ad appannaggio di Gustato (MD), Delizie Dal Sole (Eurospin), Esselunga Passata di Pomodoro e Conad Passata Classica.