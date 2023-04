I migliori cereali in vendita nei supermercati italiani secondo Altroconsumo

Alzi la mano chi non ha mai mangiato per colazione i cereali. Sicuramente fanno parte della nostra dieta ma non è facile scegliere i prodotti migliori. A marzo 2023 l’associazione Altroconsumo ha condotto un test sui migliori cereali in vendita nei supermercati italiani. Tante le marche analizzate, da Nestlè a Kellogg’s, passando per Misura, Cerealvit, Schar e Sarchio. Non mancano nemmeno i prodotti delle label più famose, tra cui LIDL, Esselunga, Conad, Carrefour ed Eurospin, molti dei quali hanno raggiunto risultati sorprendenti. Ma scopriamo insieme la classifica stilata da Altroconsumo sulle confezioni di cereali in vendita qui in Italia.

Classifica Altroconsumo sui migliori cereali in vendita nei supermercati italiani

La prima posizione va ai cereali Nestlè Fitness Original, premiati con un ottimo punteggio (78) a fronte di un prezzo medio a confezione in linea con le marche migliori. Sul podio anche i Crownfield Special Flakes Classici di Lidl, a sorpresa secondi.

Nestlè Fitness Original: 78 – Qualità Ottima – Migliore del Test – Prezzo medio 3,00 euro a confezione

Crownfield (LIDL) Special Flakes Classici: 75 – Qualità Ottima – Miglior Acquisto – Prezzo medio 2,10 euro a confezione

Kellogg’s Special K Special K: 73 – Qualità Buona – Prezzo medio 3,30 euro a confezione

Esselunga Equilibrio Well Flakes Classici – 68 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,80 euro a confezione

Conad Piacersi Fiocchi di Riso e Frumento Integrale – 68 – Qualità Buona – Prezzo medio 2,20 euro a confezione

Kellogg’s Corn Flakes Original – 68 – Qualità Buona – Prezzo medio 2,10 euro a confezione

Misura Dolcesenza Frumento 100% Integrale, Avena e Riso – 68 – Qualità Buona – Prezzo medio 3,30 euro a confezione

Gli altri testati dalla nota rivista e il confronto

Nestle Go Free Corn Flakes – 67 – Qualità Buona – Prezzo medio 2,30 euro a confezione

Misura Dolcesenza Corn Flakes – 65 – Qualità Buona – Prezzo medio 3,00 euro a confezione

Più Cereali Bio Corn Flakes – 65 – Qualità Buona – Prezzo medio 2,40 euro a confezione

Tre Mulini (Eurospin) Corn Flakes – 64 – Qualità Media – Miglior Acquisto – Prezzo medio 2,00 euro a colazione

Selex Vivi Bene Fiocchi di Riso e Frumento Integrale – 64 – Qualità Media – Prezzo medio 2,10 euro a confezione

Schar Corn Flakes – 63 – Qualità Media – Prezzo medio 2,80 euro a confezione

Carrefour Bio Fragranti Fiocchi Tostati a Base di Mais – 62 – Qualità Media – Prezzo medio 1,70 euro a confezione

Cerealvit Bio Corn Flakes – 61 – Qualità Media – Prezzo medio 2,80 euro a confezione

Misura Multicereali Frumento Integrale, Riso e Avena – 61 – Qualità Media – Prezzo medio 3,40 euro a confezione

Sarchio Corn Flakes Biologico – 60 – Qualità Media – Prezzo medio 4,40 euro a confezione

Joe s Farm Corn Flakes – 55 – Qualità Media – Prezzo medio 1,40 euro a confezione.

Il loro exploit si merita anche l’etichetta di Miglior Acquisto secondo Altroconsumo, così come i cereali Tre Mulini Corn Flakes in vendita all’Eurospin. Al terzo posto i Kellogg’s Special K Special K, la cui confezione costa in media 3,30 euro.

Grazie a questa lista è possibile scegliere il tipo di prodotto che rispecchia le nostre esigenze. Oltretutto, molti hanno un ottimo punteggio e anche un ottimo prezzo. Ultimamente, invece, la rivista aveva confrontato le migliori acque frizzanti.