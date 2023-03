Migliore acqua frizzante in vendita al supermercato secondo Altroconsumo

Quando si avvicina la bella stagione l’acqua frizzante diventa una specie di compagna delle giornate più afose. Disseta ed è piacevole da bere, anche se non tutti possono farne uso. L’acqua frizzante è semplicemente un’ acqua naturale addizionata con anidride carbonica e aiuta anche a digerire. Ma quali sono le migliori acque frizzanti che si possono acquistare al supermercato? A segnalare le migliori marche ci ha pensato Altroconsumo con un test su 25 bottiglie che si trovano in vendita. Le acque sono state analizzate valutando alcuni parametri tra cui

informazioni sull’etichetta, la presenza di metalli, il contenuto dei sali minerali e le caratteristiche della bottiglia. Come sempre, Altroconsumo, ha indicato quella che risulta come miglior acquisto. Di recente, invece, avevamo visto il test con la miglior acqua naturale.

Migliore acqua frizzante in vendita al supermercato, la classifica secondo Altroconsumo

La miglior acqua frizzante del test è la Boario Frizzante, in arrivo sorgenti termali di Boario.

Questa acqua ha ottenuto un punteggio di 75, è anche ricca di sali minerali e magnesio ed è venduta a 0,36 euro per bottiglia, ma ricordiamo che il prezzo varia in base al punto vendita.

Al secondo posto si trova l’acqua la Sorgesana in arrivo dalla sorgente di Pratella in provincia di Caserta, che fa parte della Lete. Questa acqua è leggera ed è perfetta per chi segue diete iposodiche. Nel test di Altroconsumo ha ottenuto il punteggio di 72 e costa circa 0,28 euro per bottiglia.

Sul podio c’è anche la Recoaro Frizzante con 70 punti, che costa circa 0,30 euro per bottiglia e arriva da una zona ai piedi delle piccole Dolomiti.

Altroconsumo ha premiato anche quelle acque definite di buona qualità, che hanno ottenuto punteggi sotto 70.

Le altre marche analizzate

In questa lista, quindi definite per il miglior rapporto qualità prezzo, si trovano la Gran Guizza leggermente frizzante e la Guizza con con sorgente a Scorzè (VE), rispettivamente con 67 e 68 punti. Sempre di qualità buona, troviamo quella della Lidl con 61 punti.

Altre acque frizzanti che fanno parte della classifica di Altroconsumo sono la: