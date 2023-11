Migliori panettoni 2023: tradizionali, al cioccolato e amatoriali, ecco chi si aggiudica i premi

Il panettone, il dolce natalizio per eccellenza, ha conquistato e continua a conquistare il palato di milioni di persone in tutto il mondo durante le festività. Ma perché questo dolce italiano è così amato e perché c’è una continua ricerca dei migliori panettoni? Ebbene, esso ha una lunga e ricca storia che affonda le radici nel cuore della tradizione italiana. È originario di Milano ma pian piano ha conquistato il mondo grazie alla sua consistenza soffice e al suo sapore unico. Qualche giorno fa si è svolta la manifestazione itinerante “Panettone Senza Confini” che ha premiato i migliori lievitati del nostro paese e non solo.

Più nel dettaglio sono stati decretati i migliori panettoni tradizionali, al cioccolato e amatoriali.

Perché questi dolci piacciono tanto, quali sono i punti di forza

Non solo in Italia anche nel mondo il panettone è un dolce che non può mancare sulle tavole a Natale. Uno dei motivi per cui i panettoni sono così amati è la qualità degli ingredienti utilizzati nella loro preparazione per cui si cercano i migliori sul mercato. Questi ultimi richiedono farina di alta qualità, burro fresco, uova, zucchero e frutta candita di prima scelta. L’impasto di quelli top, poi, lievita molto lentamente per cui conferisce loro la caratteristica sofficità.

Molti produttori di panettoni prediligono, inoltre, l’utilizzo del lievito madre che è una pasta fermentata naturalmente. Essa serve a dare al dolce una consistenza leggera e un sapore unico. Si tratta di un antico metodo di lievitazione che richiede tempo e attenzione. Il risultato, finale, però, è un successo in quanto si ottiene un panettone dalla fragranza inconfondibile.

Il panettone non è poi solo quello classico. Quotidianamente, infatti, se ne sperimentano sempre nuove varianti e combinazioni di sapori. Ce ne sono infatti al cioccolato, crema, frutta secca e persino delle versioni senza canditi per accontentare tutti i gusti.

Migliori panettoni 2023: tradizionali, al cioccolato e amatoriali, ecco chi si aggiudica i premi

L’ultima classifica 2022 dei migliori panettoni secondo Altroconsumo poneva al primo posto come migliore del test il panettone di Milano Vergani seguito da Le Grazie (Esselunga) e dal Le Tre Marie (panettone milanese).

Nella classifica di “Panettone senza confine”, invece, che premia ogni anno quelli artigianali quali sono i migliori in circolazione? Questi ultimi sono stati votati da una giuria composta da esperti del settore che ha selezionato le eccellenze provenienti da tutta la penisola. Sono stati quindi individuati i top tra quelli tradizionali, al cioccolato e amatoriali.

Ebbene, il premio di miglior panettone tradizionale è andato a Maurizio Sarioli proprietario della Forneria “Il Pane” di Brescia. Per la categoria “al cioccolato” sono stati premiati addirittura tre pasticceri. Esattamente Leonardo Romano della pasticceria “Pesce dal 1896” di Avella (AV). La critica ha premiato, invece, Roberto Moreschi di “Roberto Pastry & Bakery” di Chiavenna (SO). Quella popolare, infine, ha votato per Alessandro Saccomando di “Casa Mastroianni” di Lamezia Terme (CZ).

Infine, il premio di miglior panettone amatoriale è andato a Jesús Machí, pasticciere spagnolo che così potrà accedere alla Coppa del Mondo del Panettone 2024.

