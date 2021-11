Migliori osterie d’Italia 2022 secondo Slow Food: ecco quali sono

Slow Food ha pubblicato la guida Osterie d’Italia 2022, con cui ha voluto premiare le migliori osterie d’Italia. La presentazione si è tenuta presso a Milano, presso il Piccolo Teatro Strehler. La regione con più osterie recensite è stata la Campania (177), mentre al secondo e terzo posto si sono posizionate Toscana (145) e Piemonte (136)

Migliori osterie in Sardegna

La Rosa dei Venti – Sennariolo (OR)

Letizia – Nuxis (SU)

Il Rifugio – Nuoro

Il Portico – Nuoro

Su Recreu – Ittiri (SS)

Su Tzilleri – Cagliari

La Locanda dei Buoni e Cattivi – Cagliari

Sicilia

Caupona Taverna di Sicilia – Trapani

Cantina Siciliana – Trapani

Mamma labica – Siracusa (ME)

Fratelli Borrello – Sinagra (ME)

Al Ritrovo – San Vito Lo Capo (TP)

Da Luciana – San Piero Patti (ME)

Corona Trattoria – Palermo

Trattoria del Gallo – Palazzolo Acreide (SR)

Lo Scrigno dei Sapori – Palazzolo Acreide (SR)

Andrea – Palazzolo Acreide (SR)

4 Archi – Milo (CT)

Oasi Osteria del Mare – Licata (AG)

Nangalarruni – Castelbuono (PA)

Giardino di Venere – Castelbuono (PA)

Terracotta – Agrigento

Gente di Mare – Aci Castello (CT)

Calabria

Pecora Nera – Albi (CZ)

Il Tipico Calabrese – Cardeto (RC)

La Taverna dei Briganti – Cotronei (KR)

Il Ritrovo dei Picari – Grotteria (RC)

La Collinetta – Martone (RC)

Calabrialcubo – Nocera Terinese (CZ)

La Tana del Ghiro – San Sosti (CS)

Il Vecchio Castagno – Serrastretta (CZ)

Migliori osterie in Basilicata

Da Peppe – Rotonda (PZ)

Forentum – Lavello (PZ)

Gagliardi – Avigliano (PZ)

Campania

Il Cellario di Don Gennaro

La Piazzetta – Valle dell’Angelo (SA)

‘O Romano – Sarno (SA)

‘E Curti – Sant’Anastasia (NA)

La Ripa – Rocca San Felice (AV)

Abraxas – Pozzuoli (NA)

Perbacco – Pisciotta (SA)

Osteria del Gallo e della Volpe – Ospedaletto d’Alpinolo (AV)

Famiglia Principe 1968 – Nocera Superiore (SA)

Da Donato – Napoli

I Santi – Mercogliano (AV)

Antica Trattoria Di Pietro – Melito Irpino (AV)

Lo Stuzzichino – Massa Lubrense (NA)

Il Focolare – Isola d’Ischia (NA)

La Marchesella – Giugliano in Campania (NA)

Fenesta Verde – Giugliano in Campania (NA)

La Pergola – Gesualdo (AV)

Fontana Madonna – Frigento (AV)

Gli Scacchi – Caserta

Tre Sorelle – Casal Velino (SA)

‘A Luna Rossa – Bellona (CE)

Valleverde Zi’ Pasqualina – Atripalda (AV)

La Pignata – Ariano Irpino (AV)

PUGLIA

Ristorante Lilith – Vernole (LE)

La Locanda di Nonna Mena – San Vito dei Normanni (BR)

La Fossa del Grano – San Severo (FG)

Mezza Pagnotta-Cucina Etnobotanica – Ruvo di Puglia (BA)

Botteghe Amiche – Putignano (BA)

La Piazza – Poggiardo (LE)

Peppe Zullo – Orsara di Puglia (FG)

L’Antica Locanda – Noci (BA)

Masseria Barbera – Minervino Murge (BT)

Canneto Beach 2 – Margherita di Savoia (BT)

La Taverna del Duca – Locorontondo (BA)

La Cuccagna – Crispiano (TA)

‘U Vulesce – Cerignola (FG)

Cibus – Ceglie Messapica (BR)

Casale Ferrovia – Carovigno (BR)

Antica Osteria La Sciabica – Brindisi

PerBacco – Bari

Antichi Sapori – Andria

Le Macare – Alezio (LE)

Molise

Locanda Mammì – Agnone (IS)

La Grotta da Concetta – Campobasso

Abruzzo

Cibo Matto – Vasto (CH)

La Corte – Spoltore (PE)

Vecchia Marina – Roseto degli Abruzzi (TE)

Font’Artana – Picciano (PE)

Taverna de li Caldora – Pacentro (AQ)

Sapori di Campagna – Ofena (AQ)

La Bilancia – Loreto Aprutino (PE)

Zenobi – Colonnella (TE)

PerVoglia – Castellato (TE)

LAZIO

Il Casaletto – Viterbo

Trattoria Popolare L’Avvolgibile – Roma

Pro Loco D.

Marche

O.L. – RomaGrappolo d’Oro – RomaDa Cesare – RomaDa Armando al Pantheon – RomaOsteria del Vicolo Fatato – Piglio (FR)Sora Maria e Arcangelo – Olevano Romano (RM)L’Oste della Bon’Ora – Grottaferrata (RM)La Piazzetta del Sole – Farnese (VT)Trattoria del CImino – Caprarola (VT)Lo Stuzzichino – Campodimele (LT)Iotto -Campagnano di Roma (RM)Nu’ Trattoria Italiana del 1960 – Acuto (FR)

Vino e Cibo – Senigallia (AN)

Da Rita – San Benedetto del Tronto (AP)

Ophis – Offida (AP)

Gallo Rosso – Filottrano (AN)

Da Maria – Fano (PU)

Agra Mater – Colmurano (MC)

Osteria del Castello – Arquata del Tronto (AP)

Umbria

Il Capanno – Spoleto (PG)

Stella – Perugia

I Birbi – Perugia

Tipico Osteria dei Sensi – Montone (PG)

La Miniera di Galparino – Città di Castello (PG)

L’Acquario – Castiglione del Lago (PG)

Toscana

Buonumore – Viareggio (LU)

Il Conte Matto – Trequanda (SI)

Antico Ristoro Le Colombaie – San Miniato (PI)

Caciosteria dei Due Ponti – Sambuca Pistoiese (PT)

La Tana degli Orsi – Pratovecchio Stia (AR)

Caveau del Teatro – Pontremoli (MS)

L’Oste Dispensa – Orbetello (GR)

Belvedere – Monte San Savino (AR)

Da Roberto Taverna in Montisi – Montalcino (SI)

Il Mecenate – Lucca

Oste Scuro – Grosseto

Greve in Chianti (FI)

Mangiando Mangiando

La Burlanda – Fosdinovo (MS)

Il Cibreo Trattoria – Firenze

Da Burde – Firenze

Osteria del Teatro – Cortona (AR)

La Solita Zuppa – Chiusi (SI)

Il Grillo è Buoncantore – Chiusi (SI)

Osteria da Mi Pa’ – Capannori (LU)

Il Tirabusciò – Bibbiena (AR)

La Lina – Bagnone (MS)

Aiuole – Arcidosso (GR)

Emilia Romagna

Il Cantacucco – Zocca (MO)

Trattoria del Borgo – Valsamoggia (BO)

Amerigo dal 1934 – Valsamoggia (BO)

Osteria dei Frati – Roncofreddo (FC)

Ostreria Pavesi – Podenzano (PC)

Osteria di Rubbiara – Nonantola (MO)

Antica Trattoria Cattivelli – Monticelli d’Ongina (PC)

Antica Locanda del Falco – Gazzola (PC)

La Campanara – Galeata (FC)

Entrà – Finale Emilia (MO)

La Baita – Faenza (RA)

Da Faccini – Castell’Arquato (PC)

Badessa – Casalgrande (RE)

Laghi – Campogalliano (MO)

Locanda Mariella – Calestano (PR)

Campanini – Busseto (PR)

La Lanterna di Diogene – Bomporto (MO)

Trattoria di Via Serra – Bologna

Osteria Bottega – Bologna

Friuli Venezia Giulia

Stella d’Oro – Verzegnis (UD)

Devetak – Savogna d’Isonzo – Sovodnje ob Soci (GO)

Ivana & Secondo – Pinzano al Tagliamento (PN)

Rosenbar – Gorizia

Al Castello – Fagagna (UD)

Borgo Poscolle – Cavazzo Carnico (UD)

Ai Cacciatori – Cavasso Nuovo (PN)

Veneto

Isetta – Val Liona (VI)

Da Doro – Solagna (VI)

San Siro – Seren del Grappa (BL)

Antica Trattoria al Bosco – Saonara (PD)

Al Forno – Refrontolo (TV)

Locanda Solagna – Quero Vas (BL)

Arcadia – Porto Tolle (RO)

Da Paeto – Pianiga (VE)

Il Sogno – Mirano (VE)

Madonnetta – Marostica (VI)

Al Ponte – Lusia (RO)

Enoteca della Valpolicella – Fumane (VR)

Dai Mazzeri – Follina (TV)

Pironetomosca – Castelfranco Veneto (TV)

Alle Codole – Canale d’Agordo (BL)

Zamboni – Arcugnano (VI)

Laita La Contrada del Gusto – Altissimo (VI)

Alto Adige

Durnwald – Valle di Casies-Gsies (BZ)

Waldruhe – Sesto-Sexten (BZ)

Lamm Mitterwirt – San Martino in Passiria – Sankt Martin in Passeier (BZ)

Lanzenschuster – San Genesio Atesino – Jenesien (BZ)

Pitzock – Funes (BZ)

Alter Fausthof – Fiè allo Sciliar-Voels am Schlern (BZ)

Oberraut – Brunico-Bruneck (BZ)

Kürbishof – Anterivo-Altrei (BZ)

Trentino

Rifugio Maranza – Trento

Nerina – Romeno (TN)

Osteria Storica Morelli – Pergine Valsugana (TN)

Lusernarhof – Luserna (TN)

Boivin – Levico Terme (TN)

Locanda delle Tre Chiavi – Isera (TN)

Osteria della Locanda Fiore – Comano Terme (TN)

Maso Santa Romina – Canal San Bovo (TN)

Lombardia

Lamarta – Treviso Bresciano (BS)

Lago Scuro – Stagno Lombardo (CR)

Visconti – Ambivere (BG)

Le Frise – Artogne (BS)

La Madia – Brione (BS)

Locanda degli Artisti – Cappella de’ Picenardi (CR)

Hostaria Viola – Castiglione delle Stiviere (MN)

Da Sapì – Esine (BS)

Antica Trattoria Piè del Dos – Gussago (BS)

Caffè la Crepa – Isola Dovarese (CR)

Al Resù – Lozio (BS)

Mirta – Milano

Ratanà – Milano

Trippa – Milano

Prato Gaio – Montecalvo Versiggia (PV)

Guallina – Mortara (PV)

Osteria della Villetta – Palazzolo sull’Oglio (BS)

Trattoria dell’Alba -Piadena Drizzona (CR)

Osteria del Miglio 2.10 – Pieve San Giacomo (CR)

Liguria

Cian de Bià – Badalucco (IM)

Magiargè Vini e Cucina – Bordighera (IM)

Mse Tutta – Calizzano (SV)

Il Castagneto – Castiglione Chiavarese (GE)

A Viassa – Dolceacqua (IM)

Raieü – Lavagna (GE)

Ligagin – Lumarzo (GE)

Baccicin du Caru – Mele (GE)

La Brinca – Ne (GE)

U Giancu – Rapallo (GE)

Piemonte

Osteria dell’Arco – Alba (CN)

Battaglino – Bra (CN)

Boccondivino – Bra (CN)

Violetta – Calamandrana (AT)

Il Moro – Capriata d’Orba (AL)

Cacciatori – Cartosio (AL)

Madonna della Neve – Cessole (AT)

La Torre – Cherasco (CN)

Locanda dell’Arco – Cissone (CN)

La Speranza – Farigliano (CN)

Lou Pitavin – Marmora (CN)

Repubblica di Perno – Monforte d’Alba (CN)

Cantina dei Cacciatori – Monteu Roero (CN)

Corona di Ferro – Saluzzo (CN)

Osteria della Pace – Sambuco (CN)

Del Belbo da Bardon – San Marzano Oliveto (AT)

La Coccinella – Serravalle Langhe (CN)

Impero – Sizzano (NO)

Antiche Sere – Torino

Consorzio – Torino

Locanda del Falco – Valdieri (CN)

Paolino – Vercelli.

Vedi anche: Pasta, le migliori marche vendute in Italia nel 2021 secondo Altroconsumo