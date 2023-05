Migliori occhiali da sole economici per bambini: come proteggere gli occhi dalla luce del sole estivo

Proteggere gli occhi dei più piccoli dagli effetti dei raggi solari è molto importante, e per farlo bisogna servirsi dei migliori occhiali da sole per bambini. Se poi sono anche economici, ancora meglio, anche se è preferibile non puntare al risparmio quando si tratta della salute, soprattutto quella dei nostri figli. Andiamo a vedere quindi quali sono i prodotti migliori attualmente sul mercato.

Occhiali da sole economici per bambini, a cosa servono?

Dopo aver visto già diverse guide relative ai migliori acquisti poco costosi e, al tempo stesso, utili, come ad esempio gli zaini per escursioni, stavolta ci concentriamo sugli occhiali da sole economici per bambini. Partiamo da una prima domanda fondamentale: i bambini hanno davvero bisogno di occhiali da sole? Secondo gli esperti del settore la risposta è “assolutamente sì”. Le radiazioni ultraviolette (UV) e la luce blu (HEV) dei raggi del sole sembrano aumentare il rischio di problemi multipli agli occhi legati all’età, tra cui la cataratta e la degenerazione maculare.

Secondo i ricercatori, una forte esposizione prolungata ai raggi UV e alla luce blu possono portare complicazioni non da poco alla vista. Utilizzare occhiali da sole per i più piccoli è quindi importante. Del resto sappiamo che i bambini, rispetto agli adulti, amano passare più tempo all’aperto, quindi sono più esposti. Inoltre, si è scoperto che i piccoli sono più soggetti ai danni dei raggi solari poiché il cristallino all’interno dell’occhio ha meno capacità di bloccare i raggi UV rispetto agli adulti, cosa che può provocare problemi alla retina nella parte posteriore dell’occhio.

In sintesi, quando portiamo i nostri piccoli all’aperto, è bene far loro indossare delle protezioni oculari al fine di prevenire l’insorgere di queste problematiche.

Come scegliere gli occhiali da sole per bambini

Precauzione da non lesinare nemmeno qualora il cielo fosse coperto, poiché ifiltrano anche attraverso le nuvole.

Ci sono tanti modelli in commercio, ma occorre selezionare quelli che consentono di ottenere una protezione adeguata ai raggi UV-A, UV-B e UV-C. E per i neonati? E consigliabile mettere gli occhiali da sole anche ai piccoli di pochi mesi? La risposta è no. In questo caso è sicuramente più comodo far indossare loro dei cappellini con visiera protettiva capace di proteggere gli occhi, oltre che evitare di portarli all’aperto nelle ore più calde del giorno.

Ma veniamo finalmente alla tanto attesa domanda, vera raison d’être del nostro articolo: quali sono i migliori occhiali da sole economici per bambini? I prodotti che stiamo per elencare possono essere tutti acquistati comodamente online anche su Amazon. Il primo modello presentato è Polaroid P0115 Y2 89t. Pensati per bambini dai 2 ai 6 anni, offrono una protezione UV400 e hanno lenti graduate che riducono i riflessi e aumentano il contrasto. Disponibili in diversi colori e fantasie, hanno un costo di circa 41 euro, ma attualmente sono scontate a 33,49 euro.

Il secondo modello che vi presentiamo è Kiddus Baby Sunglasses. Si tratta di un modello che per design è particolarmente adatto alle bambine da 0 a 24 mesi. È dotata anche di una fascia che evita agli occhiali di cadere, e offre la consueta protezione con filtro UV400. Il prezzo di questi occhiali da sole è di 19,95 euro su Amazon.

Chiudiamo con il più economico del trittico, il modello ATTCL. Il prezzo è infatti di soli 9,99 euro, perfetto per chi ha un budget limitato. Ma sono sicuri? Le lenti garantiscono la medesima protezione con filtro UV400 e sono adatte a bambini dai 3 ai 10 anni. Disponibili in vari colori, hanno un design sportivo e moderno, perfetto per i piccoli più vivaci.

Insomma, questi sono i migliori occhiali da sole economici per bambini. Si tratta di tre tipologie di prezzo differenti, le quali offrono quindi una scelta accettabile per tutte le tasche Naturalmente, sarà importante che anche il diretto interessato sia favorevole all’acquisto, quindi meglio fargli dare uno sguardo a montatura e colori al fine di convincerlo che, oltre ad essere estremamente utili, siano anche molti belli da indossare.