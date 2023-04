I 3 migliori zaini per escursioni leggere sotto 20 euro: come scegliere il modello giusto

Aria buona, bei paesaggi e tanto movimento. Le escursioni leggere ci permettono di abbinare l’utile al dilettevole, visto che ci consentono di fare attività fisica con una bella passeggiata in aperta natura. La comodità però non deve mai mancare e gli zaini sono fondamentali in questo. Ma quali sono i modelli economici migliori attualmente sul mercato? Ecco quelli sotto i 20 euro che offrono il miglior rapporto qualità prezzo.

Zaini economici, come scegliere il modello giusto

Dopo aver viso quali sono i migliori smartwatch economici attualmente sul mercato, ecco invece una breve guida sugli zaini. Come sceglierne uno buono? Prima di scoprire quali sono i modelli migliori, vediamo quali criteri di scelta adottare. Innanzitutto, una caratteristica da prendere in considerazione è la capienza. Ciò dipenderà da quante cose vorremo portare, ma diciamo che in linea di massima un buono zaino per escursioni leggere deve avere una capienza compresa tra i 15 e i 30 litri. Altro criterio fondamentale è il peso.

Va da sé che per permetterci di fare lunghe camminate senza sentire troppo la stanchezza, lo zaino dovrà pesare il meno possibile, senza però mostrare per questo motivo pecche in robustezza e qualità dei materiali.

Il comfort è un altro aspetto da prendere in considerazione. Lo zaino dovrà quindi essere fornito di spallacci regolabili e morbidi, uno schienale ben sagomato e traspirante, oltre che una cintura addominale capace di distribuire il peso sui fianchi e non sulla schiena. Insomma, tutte caratteristiche atte a far sì che lo zaino sia comodo quando lo abbiamo in spalla. Infine, deve essere pratico. Tasche esterne e interne ben distribuite, fibbie per l’aggancio di attrezzi, chiusure facili. Sono queste le caratteristiche che rendono lo zaino facile da gestire.

I migliori modelli

Archiviato il discorso sui criteri di scelta, andiamo finalmente a vedere quali sono i migliori zaini economici sotto i 20 euro:

SKYSPER Zaino Trekking

Isi tratta di un prodotto super adattabile e confortevole, perfetto per chi cerca uno zaino personalizzabile e traspirante. La capienza è di 30 litri, ma può arrivare a 40 aprendo la cerniera laterale. Lo scomparto principale offre la possibilità di inserire al suo interno vestiti e oggetti grandi. Le tante tasche esterne fornite di rete o zip sono invece perfette per inserirci oggetti più piccoli. È realizzato in nylon impermeabile e antistrappo, e ha uno schienale traspirante con sistema di ventilazione a nido d’ape. Il confort è assicurato dagli spallacci imbottiti e regolabili. Non manca una cintura addominale con tasca e una cintura toracica con fischietto di emergenza. Il peso è di 800 grammi ed è disponibile in diversi colori. Prezzo? 19 euro su Amazon. Ecco di seguito sintetizzati i pro e i contro:

Vantaggi:

Zaino super adattabile e confortevole

Capienza espandibile da 30 a 40 litri

Tasche esterne con zip o in rete e cordini elastici

Materiale impermeabile e traspirante

Svantaggi:

Zaino poco resistente alle abrasioni

Zaino con cerniere fragili

Meisohua Zaino Trekking

Passiamo al secondo modello di questo nostro podio dedicato agli zaini economici migliori attualmente sul mercato. Stiamo parlando di un prodotto che arriva fino a 40 litri di capienza. Anche in questo caso la parte interna è riservata al posizionamento di oggetti grandi o vestiti, mentre le tante tasche esterne sono perfette per metterci dentro quelli più piccoli. Il materiale è sempre nylon, mentre le caratteristiche di conforto rispecchiano perfettamente quelli che sono i nostri criteri di scelta. Il peso è di 900 grammi, mentre il prezzo su Amazon è di 18 euro.

Vantaggi:

Zaino economico e multifunzionale

Capienza di 40 litri con tasche esterne

Materiale impermeabile e traspirante

Cordini elastici e ganci laterali

Svantaggi:

Zaino poco ergonomico e stabile

Zaino con cuciture deboli

Lixada Zainetto da Escursionismo

Concludiamo con il terzo della lista, un modello davvero supereconomico che però sa il fatto suo.

Si tratta di un prodotto che punta tutto sulla leggerezza, visto che pesa soltanto 160 grammi. Ovviamente non aspettiamoci una grande capienza. Arriva infatti solo a 18 litri. Il modello in questione può inoltre trasformarsi in una piccola borsetta. Non mancano comunque diverse aperture esterne per inserirvi altri oggetti più piccoli. Il materiale è sempre di nylon impermeabile e presenta uno schienale traspirante con ventilazione a nido d’ape. Manca la cintura addominale, così come quella toracica. Su Amazon è disponibile in diverse colorazioni e costa soltanto 13 euro.

Vantaggi:

Zainetto leggerissimo e compatto

Capienza di 18 litri con tasche laterali

Materiale impermeabile e traspirante

Zainetto ripiegabile su se stesso

Svantaggi:

Zainetto poco capiente e accessoriato

Zainetto senza cintura addominale né toracica

Insomma, abbiamo visto ben 3 modelli di zaini economici, tutti con caratteristiche più o meno simili, ma che conservano anche altre specifiche peculiare. Ora avrete senza dubbio le idee più chiare su che tipo di prodotto cercare per le vostre escursioni leggere, ma dovrete scegliere quello che fa per voi in base alle vostre esigenze.