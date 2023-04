Le migliori maschere economiche per proteggere i capelli e non rovinarli al mare

Sta arrivando la bella stagione e quasi tutti hanno voglia di andare in spiaggia. Andare al mare è bello, ma i capelli vengono sottoposti a stress a causa dei raggi solari, senza contare il vento e il cloro. Le conseguenze sono spesso temibili: infatti questi agenti esterni possono seccare, disidratare e sfibrare i capelli, soprattutto se già sono fragili. Insomma, è davvero fondamentale proteggerli con prodotti specifici come spray, oli o creme di vario tipo.

Spesso, però, non è sufficiente e per mantenere i capelli sani bisogna anche ricorrere a delle maschere per capelli ristrutturanti che riescono a riparare i danni causati da sole e salsedine. Di seguito, vi sveliamo quali sono le migliori maschere per capelli per non rovinarli e renderli sani e lucenti.

La maggior parte si trovano in vendita anche online o in profumeria, sono efficaci per tutti i tipi di capelli e accontentano ogni esigenza.

Maschere per capelli, Garnier Fructis Hair Food Papaya

Tra le migliori maschere per capelli economiche, c’è sicuramente Garnier Fructis Hair Food Papaya.

L’Oréal Paris Botanicals Argan & Cartamo

Si tratta di una maschera rigeneratrice in grado di proteggere i capelli danneggiati dal sole e dal mare. E’ un prodotto vegano al 98% di origine naturale, senza coloranti, siliconi e parabeni. Oltre alla consistenza fresca e leggera, contiene anche estratto di papaya, famoso per le proprietà antiossidanti. In questo modo si avranno dei capelli rinforzati e morbidi. In più ha anche un ottimo profumo e dona freschezza ai capelli. Questa maschera per capelli si può usare in tre modi: o come maschera, lasciandola in posa per 3 minuti, o come balsamo, dopo aver fatto lo shampoo, o come trattamento sui capelli umidi o asciutti.Quanto costa? Si trova in vendita a 5 euro nel formato 390 ml.

Un’altra maschera per capelli economica è L’Oréal Paris Botanicals Argan & Cartamo, pensata per capelli secchi e crespi. È di origine naturale, vegana al 97% e senza coloranti come la precedente. In più contiene olio di argan biologico e olio di cartamo biologico, ricchi di acidi grassi e vitamina E, che nutrono i capelli e li rendono morbidi. Anche se la consistenza è ricca, questa maschera non rende i capelli pesanti. Come lato positivo, ha anche il profumo davvero piacevole.

Anche in questo caso, si può usare in differenti modi, anche se solitamente la si deve lasciare in posa per 3 minuti e poi sciacquare i capelli. Il prezzo è di 7 euro nel formato da 200 ml.

Franck Provost Maschera Professionale con Burro di Karité

Eccoci arrivati alla terza e ultima maschera per capelli professionale ma low cost. Si tratta di Franck Provost Maschera Professionale con Burro di Karité, creata appositamente per capelli secchi e danneggiati. Il burro di karité puro al 100%,inoltre, dona ai capelli una lucentezza davvero unica e li protegge in profondità. Questa maschera ha una consistenza densa, ma rimane leggera e il profumo delicato lascia una piacevole sensazione. Si lascia in posa 3 minuti, poi i capelli vanno risciacquati bene. Il prezzo è di circa 8 euro per 300 ml.

Insomma, se volete prendervi cura dei vostri capelli senza spendere una fortuna, queste marche fanno al caso vostro, non solo sono economiche ma curano i capelli e danno un piacevole effetto visivo.