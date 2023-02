Migliori marche di rossetto da acquistare (non dannose per la salute) secondo l’ultima indagine di Okotest e Altroconsumo

Quali sono le migliori marche di rossetto da acquistare nei negozi, quelle non dannose per la salute?

Le labbra sono infatti una zona molto sensibile e delicata del corpo per cui si dovrebbero utilizzare prodotti con formulazioni “pulite” e senza ingredienti controversi.

Ma perché il rossetto nel corso degli anni è diventato così importante ed è definito un simbolo di emancipazione? Ebbene, bisogna tornare indietro nel tempo, al 1912 quando Elisabeth Arden (fondatrice dell’omonima azienda) lo trasformò facendolo diventare un simbolo contro le ingiustizie sociali.

Dalle cronache si evince che la donna distribuì i rossetti per le strade di New York chiedendo alla femministe che marciavano per il riconoscimento dei loro diritti di adottarlo come loro simbolo. E così coloro che erano a capo del movimento femminista negli Stati Uniti lo fecero. Il rossetto divenne quindi il simbolo dell’emancipazione femminile.

Tornando al presente, quali sono allora le migliore marche di rossetto da acquistare? Ce lo svela l’ultima indagine di Okotest mentre quella di Altroconsumo risale a qualche anno fa.

Rossetto, migliori marche da acquistare: ecco quali sono

L’ultima indagine effettuata dalla rivista per i consumatori tedesca OkoTest ha testato diciotto rossetti opachi di marche più o meno note (inclusi sei cosmetici naturali) presenti anche in Italia.

Sono stati analizzati tutti i campioni per capire se contenessero Peg e derivati, profumi, biossido di titanio e idrossitoluene. Inoltre coloranti CI 19140 e CI 15985, formaldeide, componenti di olio minerale, fragranze da dichiarare, dietil ftalato e parabeni. E infine fragranza di muschio artificiale e cashmeran, metalli pesanti e composti organici alogenati.

Sui diciotto rossetti analizzati solo 5 hanno superato la prova. Hanno ottenuto il punteggio di soddisfacente il rossetto 10 di Alverde che si può acquistare sul sito della Dm.

Altroconsumo

C’è poi il Bencos Natural che si può acquistare online così come il Lavera 04 e l’Essence Hydra Matte.

Altroconsumo come sempre aiuta i consumatori a scegliere i prodotti migliori. Qualche tempo fa ha analizzato alcune marche importanti di rossetto (indagine 2020).

Ha spiegato che quando si acquista un prodotto per le labbra e quindi anche un burrocacao si dovrebbero verificare in etichetta se sono presenti degli ingredienti che potrebbero risultare nocivi per la salute se ingeriti.

Tra questi l’associazione menziona la cera “cera microcristallina, ceresin, hydrogenated microcrystalline wax, hydrogenated polyisobutene, ozokerite, paraffin e paraffinum liquidum”. E ancora “petrolatum, polybutene, polyethylene, polyisobutene e synthetic wax”.

Ottengono cinque stelle (punteggio ottimo) il rossetto Chanel rouge allure velvet estreme 116. Inoltre il Dior couler coutur soin fondant 861 e il Dr Hauschka rouge levres dahlia 10 che ottiene però 4 stelle. Ci sono poi il Purobio lipstick 14, il Sante pure colors of nature, liptisck no 24, il So’Bio Etic Natural rouge e levres 01 che ottengono anch’essi 4 stelle (punteggio buono).

Il primo su Idealo si trova a partire da 30,59 euro mentre il secondo su Farmafilo si trova a partire da 23,01 euro. Sono prezzi un po’ altini ma almeno si avrà la sicurezza che non contengono ingredienti potenzialmente rischiosi per la salute.

[email protected]