I pomodori pelati sono uno degli ingredienti più popolari della cucina mediterranea. Vengono utilizzati in molti piatti tradizionali come le zuppe, le salse, i sughi per cui sempre più spesso si è alla ricerca delle migliori marche presenti sugli scaffali dei supermercati.

Al giorno d’oggi non si potrebbe fare a meno di tale alimento perché è conveniente, di qualità e perché, come detto, gioca un ruolo fondamentale nella cultura gastronomica del paese.

Di marche, però, ce ne sono tante per cui la classifica 2023 di Scatti di Gusto potrà essere un valido aiuto nella scelta.

Lo sapevate che esistono sette varietà di pomodori?

Non tutti sanno che esistono diverse varietà di pomodori pelati. C’è ad esempio quello San Marzano dell’Agro Senese Nocerino che ha un colore rosso ed una polpa soda e gustosa. Tra le varietà c’è anche il pomodorino del piennolo dop campano che ha un sapore vivace ed ha una forma ovale a punta con una buccia spessa e una polpa soda.

Ci sono poi i pomodori corbarino e ciliegino di Pachino. I primi sono prodotti tipici di Corbara (Campania) che hanno la forma di una lampadina, un colore rosso e un gusto agro-dolce. Gli altri, invece, sono prodotti Igp tipici della Sicilia sud orientale dal gusto dolce.

Troviamo poi il pomodoro di Marinda che è tipico della Sicilia ed è coltivato nella zona di Pachino. La sua forma è piatta e costolata mentre il sapore è un poco acidulo ma intenso. Quello di Camone, invece, è un pomodoro medio-piccolo che ha un colore scuro con delle striature verdi intense e una polpa croccante. La lista termina con il pomodoro cuore di bue che è molto adatto per le insalate grazie alla polpa molto aromatica e saporita.

Migliori marche di pomodori pelati 2023 da comprare al supermercato secondo Scatti di Gusto

Per l’estate 2023, Altroconsumo ha stilato la lista delle migliori passate di pomodoro che vede al comando quella De Rica.

Scatti di Gusto, invece, sempre per la bella stagione, ha pubblicato la classifica delle migliori marche di pomodori pelati. Tra queste, in cima al podio, troviamo la Agrigenus. Si tratta di pomodori San Marzano Dop che in latta da 400 grammi costano intorno ai 2 euro. Ci sono poi quelli dell’azienda cilentana Maida/Vastola il cui prezzo per un barattolo da 680 grammi si aggira intorno ai 5 euro.

Tra le migliori marche di pomodori pelati San Marzano Dop c’è anche quella di Casa Marrazzo. Un barattolo da 420 grammi costa circa 3,50 euro. Seguono i pomodori pelati “Miracolo di San Gennaro” e quelli de La Torrente. Una confezione di questi ultimi “San Marzano” da 330 grammi circa costa intorno ai 2,20 euro.

Nella top list ci sono infine i pomodori pelati La Fiammante la cui confezione da 800 grammi ha un costo che si aggira intorno ai 3,75 euro.

Riassumendo…

1. Gli italiani non potrebbero fare a meno dei pomodori pelati perché sono alla base della cucina mediterranea

2. Non tutti sanno che esistono 7 diverse varietà di pomodori. Essi sono il San Marzano dell’Agro Senese Nocerino, il piennolo dop campano, il corbarino, il ciliegino di Pachino, quello di Marinda, di Camone e il cuore di bue

3. Tra le migliori marche di pomodori pelati per Scatti di Gusto ci sono la Agrigenus, quella di Casa Marrazzo e quelli dell’azienda Maida/Vastola.

