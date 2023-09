Migliori marche di miele in vendita al supermercato secondo Altroconsumo

Il miele è uno di quei prodotti per cui si cerca sempre di non rinunciare alla qualità. La nota associazione Altroconsumo ha effettuato un’indagine per eleggere le migliori marche di miele in vendita nei supermercati italiani. La ricerca si è basata su oltre 20 marchi, tra cui anche quelli di supermercati come Esselunga, Carrefour, Eurospin, Lidl e MD.

Quali sono le marche di miele che hanno raggiungo il voto più alto in classifica? Il primo posto è andato al prodotto Vis Miele Millefiori di Valtellina, l’unico tra tutte le marche a raggiungere e superare quota 80 punti. Alle sue spalle però le sorprese non mancano.

Classifica Altroconsumo sulle migliori marche di miele in vendita nei supermercati italiani

Vis Miele Millefiori di Valtellina – 84 – Qualità Ottima – Migliore del Test – Italiano – Prezzo medio 6,74 euro a confezione

Esselunga Top Miele Selezione di Pregiati Mieli Italiani – 78 – Qualità Ottima – Italiano – Prezzo medio 4,99 euro a confezione

Carrefour Miele Millefiori – 73 – Qualità Ottima – Miglior Acquisto – Prezzo medio 3,29 euro a confezione

Manusol (MD) Miele Millefiori Italiano – 71 – Qualità Ottima – Italiano – Prezzo medio 3,99 euro a confezione

Dolciando (Eurospin) Miele Millefiori – 70 – Qualità Ottima – Miglior Acquisto – Prezzo medio 2,99 euro a confezione

Maribel (Lidl) Miele Millefiori Liquido – 70 – Qualità Ottima – Miglior Acquisto – Prezzo medio 2,99 euro a confezione

Apicoltura Piana Miele Millefiori – 67 – Qualità Buona – Miglior Acquisto – Prezzo medio 2,99 euro a confezione

Saper di Sapori (Selex) Miele Mille Fiori Italiano – 66 – Qualità Buona – Italiano – Prezzo medio 4,76 euro a confezione

Alce Nero Miele Millefiori Italiano Biologico – 63 – Qualità Buona – Italiano – Biologico – Prezzo medio 5,38 euro a confezione

Apicoltura Casentinese Miele Millefiori Selezione Italiana – 61 – Qualità Buona – Italiano – Prezzo medio 4,65 euro a confezione.

Le altre

Ambrosoli Miele – 60 – Qualità Buona – Prezzo medio 5,36 euro a confezione

Coop Miele Millefiori 100% Italiano – 60 – Qualità Buona – Italiano – Prezzo medio 4,80 euro a confezione

Luna di Miele Miele di Fiori – 58 – Qualità Media – Prezzo medio 5,02 euro a confezione

Rigoni Miele Italiano Formato Famiglia – 55 – Qualità Media – Italiano – Prezzo medio 7,15 euro a confezione

Il Pungilione Miele Millefiori Bio – 53 – Qualità Media – Italiano – Biologico – Prezzo medio 5,69 euro a confezione

Conad Miele Millefiori 100% Italiano – 53 – Qualità Media – Italiano – 4,82 euro a confezione

Mielizia Miele italiano Millefiori Noi Apicoltori in Emilia Romagna – 51 – Qualità Media – Italiano – Prezzo medio 7,78 euro a confezione

La Valle del Miele Miele di Fiori – 49 – Qualità Media – Prezzo medio 3,68 euro a confezione

Rigoni Mielbio Miele Italiano Fiori – 48 – Qualità Media – Italiano – Biologico – Prezzo medio 3,49 euro a confezione

Altromercato Miele Millefiori Lacandona Messico – 41 – Qualità Media – Prezzo Medio 9,79 euro a confezione.

Migliori marche di miele in vendita al supermercato secondo Altroconsumo

Dunque, per gli amanti del miele, che amano aggiungerlo alle tisane o mangiarlo anche da solo, questa classifica può aiutare a trovare il prodotto più adatto. Un pò come abbiamo visto con le migliori birre.

Riassumendo

– Altroconsumo ha effettuato un’indagine per scoprire qual è il miele migliore da acquistare al supermercato.

– Al primo posto, in qualità di migliore del test, Vis Miele Millefiori di Valtellina, miele italiano in vendita a 6,74 euro a confezione.

– Sul podio anche Esselunga Top Miele Selezione di Pregiati Mieli Italiani. Il prezzo medio per confezione è intorno ai 4,99 euro.

– Completa il podio Carrefour Miele Millefiori. Per rapporto qualità-prezzo, Altroconsumo l’ha premiato come il miglior acquisto (3,29 euro a confezione).

– Anche i mieli di Dolciando (Eurospin) e Maribel (Lidl) si sono aggiudicati l’etichetta di miglior acquisto. Entrambi costano 2,99 euro.