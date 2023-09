Migliori birre del 2023 in vendita nei supermercati italiani secondo Altroconsumo

La birra è una delle bevande più amate dagli italiani insieme al vino e compagna di tante serate. Non a caso quando si deve scegliere una birra ci si affida sempre ai consigli di riviste o magari degli amici. Quali sono le migliori birre del 2023 in vendita nei supermercati e nei negozi specializzati?

A rispondere alla domanda ci pensa Altroconsumo, l’associazione dei consumatori che grazie ai suoi test, come ha fatto anche con quello sui migliori detersivi per piatti in commercio, rende un servizio utile ai cittadini. Come sempre, non mancano le sorprese. Dai dati emersi dalle analisi di laboratorio, il miglior acquisto secondo Altroconsumo è la birra Finkbrau, in vendita presso i supermercati Lidl al prezzo medio di 0,94 euro per bottiglia.

Lista migliori birre di quest’anno secondo l’ultimo test di Altroconsumo

Corona Extra 35.5 cl – 78 – Qualità Ottima – Migliore del Test – Prezzo medio 1,55 euro per bottiglia

Menabrea Original 66 cl – 77 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,65 euro per bottiglia

Dreher 66 cl – 77 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,24 euro per bottiglia

Birra Moretti 66 cl – 77 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,34 euro per bottiglia

Kozel Premium Lager 50 cl – 76 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,54 euro per bottiglia

Ichnusa 66 cl – 76 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,70 euro per bottiglia

Coop La Bionda 66 cl – 76 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,07 euro per bottiglia

Finkbrau (Lidl) 66 cl – 76 – Qualità Ottima – Miglior Acquisto – Prezzo medio 0,94 euro per bottiglia

Birra Castello La Decisa 66 cl – 74 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,24 euro per bottiglia

Warsteiner Premium Verum 66 cl – 73 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,63 euro per bottiglia

Birra Messina Cristalli di Sale 50 cl – 73 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,70 euro per bottiglia

Wuhrer 66 cl – 73 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,21 euro per bottiglia

Peroni Nastro Azzurro 66 cl – 72 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,52 euro per bottiglia

Birra Moretti Filtrata a Freddo 55 cl – 71 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,56 euro per bottiglia

Ichnusa Non Filtrata 50 cl – 71 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,61 euro per bottiglia

Peroni 66 cl – 70 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,32 euro per bottiglia

Pedavena 66 cl – 70 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,39 euro per bottiglia.

Le altre birre

Bavaria 66 cl – 70 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,24 euro per bottiglia

Heineken Silver 50 cl – 70 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,60 euro per bottiglia

Forst Premium 66 cl – 70 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,41 euro per bottiglia

Heineken 66 cl – 69 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,50 euro per bottiglia

11 Paralleli (Conad) Bionda 66 cl – 69 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,18 euro per bottiglia

Beck’s 66 cl – 69 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,64 euro per bottiglia

Stella Artois 66 cl – 69 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,68 euro per bottiglia

Best Brau (Eurospin) Premium 66 cl – 68 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,18 euro per bottiglia

Birrificio Angelo Poretti 3 Luppoli 66 cl – 67 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,26 euro per bottiglia

Tuborg 66 cl – 65 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,34 euro per confezione

Otwald 66 cl – 62 – Qualità Media – Prezzo medio 0,79 euro per bottiglia

Willianbrau 66 cl – 68 – Qualità Media – Prezzo medio 0,69 euro per bottiglia

Fonsbrau 66 cl – 58 – Qualità Media – Prezzo medio 0,89 euro per bottiglia

Riassumendo

La lista offre tanti altri spunti per trovare quella che fa al caso nostro.

– Altroconsumo ha condotto un test per scoprire quali sono le migliori birre in vendita nei supermercati italiani

– La migliore del test, cioè quella che ha ricevuto il punteggio più alto, è stata Corona Extra 35.5 cl

– Il miglior acquisto è invece la Finkbrau, la birra associata alla catena di supermercati Lidl

– Il costo di una bottiglia di birra Finkbrau è inferiore a 1 euro

– All’ultimo posto si posiziona la birra Fonsbrau da 66 cl, con prezzo medio pari a 0,89 euro per bottiglia