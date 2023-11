Una nuova indagine, condotta da 60 million de consommateurs, ha valutato l’affidabilità di diverse classi di elettrodomestici tra cui le lavatrici e le lavastoviglie. Ha decretato, quindi, quali sono le marche migliori e le più durature.

Quando si acquista un qualsiasi apparecchio, infatti, non ci si dovrebbe preoccupare solo del prezzo ma anche della sua durata nel tempo e proprio per questo risulta importante il test condotto dalla rivista francese su marche che ovviamente sono disponibili anche in Italia.

L’analisi è in realtà un sondaggio al quale hanno partecipato più di 6 mila consumatori.

E grazie alle loro risposte sono state valutate le migliori lavatrici e lavastoviglie, più esattamente quelle che sono durate più nel tempo e che hanno subito meno guasti.

Le apparecchiature indispensabili

Le lavatrici e le lavastoviglie sono diventate apparecchiature indispensabili per molte persone in tutto il mondo, non solo in Italia per cui si cercano le marche migliori.

Ma perché nel corso del tempo tali elettrodomestici hanno avuto e continuano ad avere un grande successo? Ebbene, come in molte società moderne, anche in Italia il ritmo di vita è spesso frenetico e i due prodotti su indicati consentono alle persone di risparmiare tempo prezioso che altrimenti sarebbe speso nel lavaggio e nell’asciugatura dei vestiti a mano o nel lavaggio dei piatti. Inoltre, entrambi i prodotti riducono la quantità di lavoro domestico richiesta, permettendo alle persone di dedicare il loro tempo a cose più piacevoli o importanti.

E ancora, lavatrici e lavastoviglie moderne sono progettate per essere efficienti dal punto di vista energetico, il che significa che consumano meno acqua ed energia rispetto a metodi manuali di lavaggio. Nonostante questo, però, sono tra gli elettrodomestici più energivori.

Si può però risparmiare energia con la lavatrice grazie al trucco dello sportello e con la lavastoviglie non solo con il lavaggio eco.

Migliori manche di lavatrici e lavastoviglie 2023: ecco di quali marchi fidarsi

In quest’ultimo caso, infatti, ci sono programmi che nessuno utilizza mai ma che aiutano a impattare meno in bolletta come quello “auto” che si adatta completamente al carico.

Grazie all’ampio sondaggi realizzato, 60 million de consommateurs è riuscito a calcolare il tasso di affidabilità (guasti ottenuti in meno di 10 anni) e il tasso di soddisfazione (facilità di utilizzo e prestazioni) di lavatrici e lavastoviglie decretando, quindi, le marche migliori.

Per le prime, al top per affidabilità ci sono le Electrolux (tasso affidabilità 88,6%), le Faure (88,5%), le Indesit (87,4%), le Samsung (85,4%), le Vedette (85,1%) e le Beko (84%). Inoltre, le Miele e le Bosch (83,7%), le Aeg (83,6%), le Laden (82,9%), le Hotpoint (81,7%) e le Lg (81,4%). Nella classifica di soddisfazione, ci sono invece ai primi tre posti: le Miele con 8/5 su 10, le Samsung-Hotpoint-Whirpool con 8,3 su 10 e infine le Lg, Bosch e Beko con 8,2 su 10.

Passiamo alle lavastoviglie, le migliori marche per affidabilità sono le Electrolux (92,1%), le Miele (88,9%), le Brandt (87,5%), le Siemens (87,4%), le Candy (86,6%) e le Beko (85,4%). Inoltre le Whirpool (83,1%) e le Bosch (83%). Per quanto riguarda la soddisfazione, ci sono le Miele con 8/4 su 10, le Brandt e Siemens con 8/2 su 10, le Electrolux e le Whirpool con 8/1 su 10 e le Bosch con 8 su 10.

Riassumendo…

1. È arrivata la nuova classifica di 60 million de consommateurs che si basa su un sondaggio al quale hanno partecipato più di 6 mila consumatori

2. Grazie a esso emerge che tra le migliori lavatrici per affidabilità 2023 ci sono le Electrolux, Faure e Indesit

3. Tra le migliori lavastoviglie, invece, le Electrolux, Miele e Brandt.

