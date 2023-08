Lavastoviglie, non solo lavaggio ECO: come risparmiare con i programmi che nessuno usa

Lavare i piatti difficilmente rappresenta l’attività preferita per gli uomini e le donne del nostro tempo. Inutile negarlo: la lavastoviglie è la miglior amica del casalingo e della casalinga. Si tratta di un modo per evitare quella che è l’incombenza domestica più noiosa che esista, ma è anche una maniera per risparmiare tempo e denaro. Tempo che possiamo impiegare per fare altro (perlopiù il divano dopo cena) e denaro in termini di consumi d’acqua: si calcola che una lavastoviglie media impieghi circa 14 litri d’acqua, mentre il lavaggio a mano anche oltre i 100 litri. Il denaro che risparmiamo in termini di consumi idrici, lo spendiamo – e probabilmente in misura maggiore – in consumi elettrici: la lavastoviglie, infatti, è uno degli elettrodomestici più energivori.

La maggior parte delle persone – quelle che intendono risparmiare, ovviamente – utilizzano il programma ECO. Si chiama così perché, nel ridurre i consumi idrici ed elettrici, aiuta anche l’ambiente.

Risparmiare con la lavastoviglie: non solo lavaggio ECO, il programma ‘Auto’

Ma la maggior parte delle persone non sa che esistono anche altri programmi che permettono di risparmiare un bel po’. Programmi che, per qualche oscura ragione, non sono conosciuti e dunque scarsamente utilizzati. Proviamo a capire quali sono e quanto potrebbero far risparmiare gli uomini e le donne del nostro tempo.

Un programma che pochi conoscono e utilizzano è il programma ‘Auto’, il quale ha le caratteristiche di adattarsi alle esigenze del carico della lavastoviglie, cosa che il lavaggio ECO non è in grado di fare. L’elettrodomestico più amato da chi odia lavare i piatti possiede, infatti, dei sensori che sono in grado di rilevare il livello delle incrostazioni sulle stoviglie e il grado più o meno alto di sporco depositato su di esse.

Dopo aver effettuato la rilevazione, ha un dispositivo interno di regolazione automatica della durata e della temperatura del ciclo di lavaggio.

Quali sono i vantaggi? Il vantaggio è che il programma ‘Auto’ fornisce una pulitura quanto mai efficace delle stoviglie, proprio perché è in grado di rilevare il livello dello sporco e delle incrostazioni. Particolarmente indicato per suppellettili come padelle, pentole e teglie, assicura una potenza di lavaggio superiore. Ma dov’è il risparmio? Il risparmio si ha nel caso di stoviglie e piatti poco sporchi, perché regola la potenza al minimo.

Lo conoscevi il programma ‘Breve’, il più utile per le nostre tasche?

Un altro programma per la lavastoviglie che la maggior parte degli uomini e le donne ignorano è quello denominato solitamente ‘Breve’. Si tratta di un lavaggio che, come dice il nome, non ha una lunga durata, solitamente non più di un’ora. Questo programma è particolarmente indicato per i carichi più leggeri, quei lavaggi di un numero non molto elevato di stoviglie, ma che abbiamo comunque la necessità di effettuare. Si è calcolato che con questa tipologia di lavaggio si possono risparmiare fino a 50 euro all’anno. Possono sembrare pochi, ma se si pensa che si tratta di un risparmio derivante dall’utilizzazione di un solo elettrodomestico, la cifra diventa importante. Ma qual è il trucco e qual è l’inganno? Nessuno, anzi soltanto uno. Il programma ‘Breve’ non prevede l’asciugatura delle stoviglie. A voi la scelta.

