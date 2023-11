Quali sono le migliori marche di grandi elettrodomestici come frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici e asciugatrici in vendita in Italia?Di recente, la nota associazione italiana di consumatori Altroconsumo ha pubblicato la propria classifica per ogni tipo di elettrodomestico, basandosi sui test condotti in questi ultimi anni e sulle valutazioni presentate da migliaia di consumatori. Ciò che Altroconsumo ha fatto, in concreto, è stato misurare l’affidabilità e la qualità delle marche di elettrodomestici, da una parte in base ai risultati ottenuti durante le prove di laboratorio, dall’altra in base alle valutazioni delle persone che hanno acquistato questi prodotti e li usano tutti i giorni.

Migliori marche per Frigoriferi secondo l’ultimo test di Altroconsumo

LG – 83

Samsung – 80

Liebherr – 76

Hisense – 74

Haier – 74

Bosch – 72

AEG – 71

Hotpoint – Ariston – 64

Siemens – 64

Whirlpool – 63

Electrolux – 60

Beko – 60

Indesit – 59

Candy – 55

Hoover – 54

L’associazione ha chiesto loro un parere sul grado di soddisfazione ed eventuali problemi riscontrati dal momento dell’acquisto.

Classifica migliori frigoriferi in Italia nel dettaglio: Electrolux ENS8TE19S 82 punti (Migliore del Test e Miglior Acquisto), Electrolux ECB7TE70S 80 punti (Miglior Scelta Green), AEG SCB818E8TS 78 punti (Miglior Acquisto)

Migliori marche per Lavastoviglie secondo l’ultimo test di Altroconsumo

Miele – 77

Siemens – 69

Bosch – 69

Samsung – 69

Beko – 65

AEG – 64

SMEG – 63

Electrolux – 62

LG – 62

Hisense – 60

Candy – 57

Classifica migliori lavastoviglie in Italia nel dettaglio: Miele G 7310 SC 74 punti (Migliore del Test), Bosch SMS8YCI03E 74 punti (Migliore del Test), Bosch SGS4HVI31E 72 punti (Miglior Acquisto)

Migliori marche per Asciugatrici a pompa di calore secondo l’ultimo test di Altroconsumo

LG – 80

Miele – 74

Siemens – 68

AEG – 68

Samsung – 67

Electrolux – 67

Beko – 66

Candy – 61

Whirlpool – 56

Classifica migliori asciugatrici a pompa di calore nel dettaglio: AEG 79DEC957D 79 punti (Migliore del Test), LG RH80V9AVHN 78 punti (Miglior Acquisto), Beko DRX937AI 73 punti (Miglior Acquisto)

Migliori marche per Lavatrici secondo l’ultimo test di Altroconsumo

Siemens – 78

Bosch – 75

AEG – 73

Samsung – 71

LG – 70

Electrolux – 68

Beko – 64

Haier – 64

Whirlpool – 63

Indesit – 63

Hotpoint-Ariston – 62

Candy – 60

Hisense – 58

Classifica migliori lavatrici nel dettaglio: Bosch WAV28M49II 79 punti (Migliore del Test), Miele WCD 174 WCS 78 punti, Bosch WAL28RH1IT 77 punti.

Grazie a questa classifica è possibile scegliere i migliori prodotti da acquistare, un pò come già accaduto con con la lista dei migliori materessi.

Riassumendo

– Altroconsumo ha pubblicato una classifica completa delle migliori marche di elettrodomestici presenti oggi nel nostro Paese.

– Nella categoria Frigoriferi LG si piazza al primo posto con 83 punti, seguita a ruota da Samsung con 80 punti e Liebherr a quota 76.

– Nella categoria Lavastoviglie la prima posizione va a Miele con 77 punti. In seconda posizione, ex aequo con Bosch e Samsung, troviamo Siemens, tutte e tre a quota 69 punti.

– Tra le migliori marche che realizzano asciugatrici a pompa di calore figurano ancora una volta LG (primo posto con 80 punti), Miele a quota 74 e Siemens con 68 punti.

L’ultima categoria – Lavatrice – è dominata da Siemens con 78 punti, seguita da Bosch e AEG, rispettivamente a 75 e 73 punti.