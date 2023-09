L’arrivo dell’autunno, o più semplicemente il cambio di stagione, porta numerose persone a pensare ad una sostituzione del materasso. Magari era un cambio programmato da tempo, magari si ha voglia di modificare le proprie abitudini dopo aver letto un libro in estate, oppure ci si è appena trasferiti in una nuova abitazione e si ha l’esigenza di un nuovo materasso. Per aiutarvi nella scelta, abbiamo pensato di proporvi la lista dei migliori materassi secondo il noto portale Fanpage.it. Nella selezione figurano il materasso top di gamma, il miglior materasso ortopedico, quello singolo, il miglior materasso in memory, il materasso a molle e quello matrimoniale. E no, le sorprese anche stavolta non mancano.

Elenco migliori materassi secondo il sito Fanpage.it

Emma Hybrid Premium (il materasso top di gamma)

Emma Original (il miglior materasso ortopedico)

Emma One (il miglior materasso singolo)

Baldiflex Mojito in memory foam (il miglior materasso in memory)

Dorelan Lux (il miglior materasso a molle)

Amazon Basics Superb (il miglior materasso matrimoniale)

I benefici del buon sonno

Il riposo notturno riveste un ruolo di fondamentale importanza per il nostro benessere psico-fisico.

Migliori materassi 2023 per dormire bene, la classifica di quelli da comprare

Riposare bene comporta numerosi benefici. Innanzitutto è un potente antistress, se infatti ci si riposa bene ci si sente anche più sereni e riposati, allontanando al tempo stesso stress e ansie. Un sonno ottimale permette inoltre al cervello di rigenerarsi per affrontare una nuova giornata. Il risultato? Un’energia superiore, una concentrazione più alta, una memoria migliore.

Non tutti lo sanno, ma riposare bene fortifica anche il sistema immunitario. C’entra l’autorigenerazione del corpo, al fine di aumentare la resistenza contro agenti esterni.

Chi dorme con la giusta qualità dunque corre un rischio minore di ammalarsi. Aiuta poi a restare in forma, dato che durante il sonno vengono regolati alcuni ormoni responsabili dell’attivazione del metabolismo. Infine, dormire bene aiuta a prevenire numerose patologie, diminuendo il rischio di contrarre malattie respiratorie, cardiocircolatorie e neurologiche.

Anche il prezzo è importante, quindi una volta che si deve acquistare un materasso, dopo aver fatto due conti su quale acquistare, è importante scegliere quello con il miglior rapporto qualità prezzo. Però, nel caso dei materassi si consiglia sempre di non badare troppo alle spese. Anche perché un buon materasso può durare davvero molto tempo, anni e anni.

Insomma scegliere un ottimo materasso per dormire è fondamentale, ed è per questo che la lista di Fanpage ci viene in aiuto per trovare quello che più fa al caso nostro. Un pò come avevamo visto con i migliori deodoranti.

Riassumendo

– La nuova stagione è alle porte e molte famiglie italiane sono sul punto di cambiare il materasso del loro letto, anche per necessità.

– Le esigenze possono essere diverse, dal cambio di abitazione a una sostituzione già programmata da tempo.

– Fanpage.it ha di recente stilato una classifica dei migliori materassi in base a determinate caratteristiche.

– Nella lista non mancano le sorprese, tra cui il letto Amazon Basics Superb, il miglior materasso matrimoniale.

– Il materasso top di gamma è Emma Hybrid Premium, posizionato al primo posto da Fanpage.