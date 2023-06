Le migliori insalate per un pranzo veloce ed economico

Mangiare sano e leggero è importante per la nostra salute, e le insalate offrono un pranzo veloce e allo stesso tempo adatto per soddisfare le esigenze salutiste di tutti noi. Ma quali sono le migliori? Anche quelle confezionate offrono il giusto apporto al nostro organismo, e ci consentono di preparare un piatto in pochi minuti, perfette per chi non ha troppa voglia di cucinare. Inoltre, con il caldo che avanza, rappresentano una soluzione fresca che ci aiuta a combattere la canicola. Insomma, in estate di stare davanti ai fornelli nessuno ne ha voglia, per questo motivo andiamo quindi a vedere quali sono le insalate migliori e più apprezzate dai consumatori.

Soluzioni perfette da preparare in casa per combattere la canicola

Partiamo dalle insalate di fave fresche. Si tratta di una soluzione per lo più primaverile, ma che ben si sposa anche con l’attuale clima. Tale insalata è realizzata con fave fresche sbollentate e sbucciate, condite con olio extravergine di oliva, sale, pepe, menta e pecorino grattugiato.

Si tratta di un piatto tipico della cucina mediterranea, che si può gustare come contorno o come piatto unico. Per prepararlo velocemente basta una spesa di circa 2 euro per 200 g.

E che dire invece dell‘insalata greca. In questo caso parliamo di un piatto perfetto per l’estate, quindi proprio ad hoc per questo periodo. Esso è realizzato con pomodori maturi tagliati a spicchi, cetrioli tagliati a rondelle, cipolla rossa tagliata a fette sottili, olive nere denocciolate, formaggio feta a cubetti e origano secco. Come si evince dallo stesso nome, parliamo di un piatto tipico della cucina greca, che si può gustare come antipasto o come piatto unico.

Un buon prodotto già pronto

Anche in questo caso parliamo di una spesa davvero economica, per prepararlo infatti occorrono circa 3 euro per 250 g.

Se proprio non vi va a genio mettervi con mestoli e coltelli, allora ecco una soluzione già pronta quando si parla di insalate per un pranzo veloce. Stiamo parlando di Insal’Arte OrtoPronto: si tratta di una linea di insalate confezionate di alta qualità, che offre una varietà di gusti e combinazioni. Le insalate in questione sono realizzate con verdure fresche e croccanti, coltivate in Italia e lavate in acqua purificata. Ogni confezione contiene anche un condimento a parte, come olio extravergine di oliva, aceto balsamico o salsa yogurt. Le insalate Insal’Arte OrtoPronto sono disponibili in diverse versioni, tra cui lattuga e rucola, valeriana e carote, spinaci e mais, radicchio e finocchi. Il prezzo medio di queste insalate è di circa 2 euro per 180 g.

Migliori insalate per pranzo veloce, le soluzioni extra

Esistono poi insalate per pranzo veloce che non presentano solo verdure, ma anche altri alimenti che vanno ad aggiungersi al piatto, così da trasformarlo in qualcosa di ancora più sostanzioso e nutriente. È il caso di Insalatissime Rio Mare. Parliamo di una serie di insalate confezionate di buona qualità, che offre una varietà di gusti e combinazioni. Sono realizzate con tonno Rio Mare e altri ingredienti come cereali, legumi, verdure e formaggi. Ogni confezione contiene anche un condimento a parte, come olio extravergine di oliva, salsa rosa o maionese. Le insalatissime Rio Mare sono disponibili in diverse versioni, tra cui tonno e fagioli, tonno e mais, tonno e farro, tonno e mozzarella. Il prezzo medio di queste confezioni è di circa 3 euro per 220 g.

Chiudiamo la nostra carrellata con Insalata&Gusto Buitoni. Si tratta di una linea di insalate confezionate di buona qualità, che offre una varietà di gusti e combinazioni. Le insalate Insalata&Gusto Buitoni sono realizzate con pasta Buitoni e altri ingredienti come verdure, formaggi, carne o pesce. Ogni confezione contiene anche un condimento a parte, come pesto alla genovese, salsa al pomodoro o salsa al curry. Sono disponibili in diverse versioni, tra cui pasta al pesto e pomodorini, pasta al pomodoro e mozzarella, pasta al curry e pollo. Il prezzo medio di queste insalate è di circa 3 euro per 250 g. Insomma, in questo modo la nostra estate, nonostante il meteo sempre più incerto di questo periodo, si fa davvero accettabile, soprattutto a tavola.