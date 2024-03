Anche per questo 2024 arriva la classifica annuale di Forbes relativa ai migliori hotel d’Italia. Stiamo parlando della Forbes Travel Guide, una guida rivolta ai turisti al fine di permettere loro di scoprire quali sono gli alberghi di lusso e indirizzarli verso mete accoglienti e indimenticabili, perfette per le loro vacanze nel nostro bel Paese. Vediamo quali sono i 5 hotel che entrano nella prestigiosa lista degli esperti.

Turismo di lusso

Se volete scoprire quali sono le migliori strutture dove poter soggiornare in Italia, allora la Forbes Travel Guide 2024 è proprio quello che fa per voi.

All’interno infatti scopriremo quali sono i migliori hotel attualmente presenti nel nostro Paese. Soggiornare da noi non è certo cosa complicata, ma se si ama il turismo di lusso e si vuole scegliere il top, allora meglio evitare le brutte sorprese e andare a colpo sicuro consultando tale guida. Ci sono ben 79 hotel in Italia che vantano 4 o 5 stelle, ma solo 19 di questi ottengono il plauso degli esperti per la categoria supertop. Molti di questisi trovano a Roma, tra questi spicca l’Hassler Roma, sito proprio nel centro storico della capitale, precisamente all’apice della nota scalinata di Trinità dei Monti.

L’albergo succitato risulta essere perfetto per coloro che vogliono visitare il centro e scoprire tutte le zone caratteristiche del luogo. All’interno di un palazzo del XVIII secolo troviamo invece l’Hotel de la Ville. Qui possiamo usufruire di un ristorante particolarmente lussuoso, un rooftopbar e una spa. L’Hotel de Russie, sito tra Piazza di Spagna e Piazza del Popolo, è invece caratteristico per essere stato scelto in passato da grandi artisti e personaggi famosi. E che dire del Portrait Roma? Si tratta di un albergo particolarmente lussuoso grazie alle sue 14 suite di eccellenza. Per quanto riguarda invece l’Hotel Eden, anche in questo caso abbiamo in dotazione una meravigliosa spa e un ristorante che propone piatti firmati dai migliori chef.

Migliori hotel d’Italia

Proseguiamo la nostra carrellata con gli altri migliori hotel entrati nella classifica di Forbes, lista già altre volte scoperte, come nel caso dei borghi più belli d’Europa. Firenze è un’altra grande città rinomata per i suoi migliori hotel. Particolarmente degno di nota è il Four Seasons Hotel, noto per i suoi pavimenti in ceramica e gli affreschi del XVII secolo. In Piazza della Repubblica c’è invece l’Hotel Savoy, rinomato per la sua meravigliosa vista panoramica sulla città. Portrait Firenze è invece il perfetto miscuglio tra tradizione e modernità, perfetto per chi vuole un soggiorno che offra avanzati optional senza dimenticare il fascino del passato fiorentino. La Toscana ospita poi il Rosewood Castiglion del Bosco, dove è possibile anche assaggiare il noto Brunello di Montalcino. A Venezia invece è particolarmente noto l’Hotel Cipriani, scelto anche da George Clooney e Amal Alamuddin per celebrare le loro nozze.

La Costiera Amalfitana invece ne vanta ben tre, il Caruso di Ravello, Casa Angelina di Praiano e Sirenuse di Positano. Se volete invece volete avere uno sguardo sempre fisso sul meraviglioso Golfo di Napoli, allora la scelta giusta è il J.K. Place Capri. Per quanto invece riguarda la catena di alberghi Mandarin Oriental, sono due gli hotel che ottengono le 5 stelle e figurano tra i top nella classifica di Forbes. Uno è a Milano, mentre l’altro è situato sul lago di Como. Suggestivo ed elegante è infine il Gardena Grödnerhof di Ortisei, dal quale si possono ammirare le Dolomiti e gustare fantastici piatti gourmet grazie al suo lussuoso ristorante.