Forbes ha stilato la lista dei borghi più belli d’Europa da visitare in tutte le stagioni.

Tale elenco arriva grazie alla crescente attrazione verso queste piccole città negli ultimi anni. Uno dei motivi per i quali essi sono diventati una grande attrattiva è che molte persone sono stanche della vita frenetica delle città per cui cercano luoghi autentici e tradizionali. E questi ultimi, molto spesso, rappresentano un ritorno a uno stile di vita più tranquillo e genuino dove la cultura e la tradizione locale sono ancora fortemente radicate.

E poi si prediligono sempre in quanto si trovano spesso in posizioni geografiche attraenti e perché sono circondati da paesaggi naturali che lasciano senza fiato. Essi offrono, poi, una fuga dalla vita urbana e danno la possibilità ai cittadini di connettersi con la natura e di godere di aria pulita e di un ambiente più sano.

Quali sono allora i 10 più belli secondo Forbes?

I punti di forza

La lista dei borghi più belli d’Europa diramata da Forbes è importante per molti perché si tratta di un’ottima guida alternativa di viaggio per chi vuole concedersi una vacanza lontano dalla città. In più, spesso, essi si rivelano delle ottime destinazioni culturali.

Molti, infatti, conservano un ricco patrimonio storico e culturale con strade lastricate, edifici antichi e monumenti. Inoltre tali posti sono famosi per le loro tradizioni culinarie e per i prodotti di alta qualità. Tale aspetto attira quindi gli amanti del buon cibo e dell’enogastronomia che cercano delle esperienze autentiche legate alla cucina locale.

Dulcis in fundo, l’amore per i borghi nasce anche dalla necessità di fuggire dalla vita digitale. In tali posti, infatti, ci si rilassa e si è a contatto con la natura.

Borghi più belli d’Europa 2023 secondo Forbes

Tra i borghi più belli d’Europa 2023 secondo Forbes ce n’è anche uno italiano che è quello di Bolsena che sorge sulle sponde dell’omonimo lago.

La rivista ha elencato le sue attrattive come l’acquario, la basilica di Santa Cristina, il museo del territorio che si trova nel Castello Monaldeschi, il parco archeologico di Turona ma anche gli scavi etrusco-romani di Poggio Moscini.

C’è poi il villaggio di Bilbury in Inghilterra con i suoi cottage dei tessitori del diciassettesimo secolo e la cittadina medievale di Bonifacio sulla punta meridionale dell’isola francese della Corsica.

E ancora, il villaggio di pescatori di Ericeria in Portogallo nonché la cittadina di Sibiu in Transilvania (Romania). Inoltre l’antica città andalusa di Ronda (in Spagna) e Český Krumlov in Repubblica Ceca. Infine Cochem in Germania, Hall in Tirol in Austria e Reine in Norvegia. Quest’ultimo è un villaggio di pescatori che si trova sull’isola di Moskenesøya nell’arcipelago delle Lofoten proprio sopra il Circolo Polare Artico.

Riassumendo…

1. Sempre più persone scelgono per le loro vacanze i borghi e lo fanno per sfuggire alla vita frenetica della città

2. Forbes ha stilato la lista di quelli più belli d’Europa

3. C’è anche un borgo italiano che è quello di Bolsena nella lista

4. Ci sono poi Bibury in Inghilterra, Bonifacio in Francia, Český Krumlov in Repubblica Ceca e Cochem in Germania. E poi Ericeira in Portogallo, Hall in Tirol in Austria, Reine in Norvegia, Ronda in Spagna e Sibiu in Romania.

