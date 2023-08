Borghi più belli d’Italia vicino al lago o al mare da raggiungere in treno

Situati vicino al mare o a un lago: ecco dove sono alcuni dei borghi più belli d’Italia. Se poi sono anche raggiungibili con il treno, meglio ancora. L’auto, infatti, consuma di più se si è soli e inquina. Inoltre se il borgo è lontano bisogna mettere in conto anche la stanchezza al voltante: si dovrebbe avere, quindi, sempre la possibilità di alternarsi alla guida. Viaggiare in treno, invece, impatta sull’ambiente meno dell’auto a benzina o diesel. Le tecnologie recenti adottate da tutti i convogli ad alta velocità, infatti, sono progettate per rendere i consumi più efficienti e meno problematici per l’ambiente.

Detto ciò, quali sono i borghi più belli d’Italia da raggiungere in treno?

La top 3

Tra i borghi più belli d’Italia da raggiungere in treno c’è sicuramente Chianalea che si trova in provincia di Reggio Calabria. Come suggerisce Doveviaggi, che ha diramato un elenco dei migliori, è uno dei più romantici della Calabria ed è soprannominato “piccola Venezia”.

Ha infatti case sul mare e magiche atmosfere. Chi c’è stato lo definisce un posto da favola perché ogni scorcio del centro storico è una cartolina con piccole vie ricche di locali caratteristici.

C’è poi Vernazza in Liguria che è un borgo patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Come tutti avranno immaginato fa parte delle Cinque Terre ed ha un fascino senza pari grazie ai tipici terrazzamenti con muretti a secco. Questo borgo risulta ancora più suggestivo perché si trova alle pendici di uno sperone roccioso che si incunea sul mare. Il castello dei Doria si trova proprio in questo luogo ed è caratterizzato da un bastione molto imponente dal quale si innalza una torre cilindrica conosciuta come il Belforte.

Tale castello ora ospita un museo ed è sicuramente uno dei posti più belli dal quali ammirare il panorama sulla città.

Infine nella prima top 3 dei borghi più belli d’Italia da raggiungere in treno c’è Orta San Giulio in Piemonte. Sembra un luogo in cui il tempo si è fermato grazie al panorama che offre. Sorge, infatti, sulle sponde del lago d’Orta che è uno degli specchi d’acqua più belli del Nord Italia. Ad Orta c’è anche una zona sopraelevata dalla quale si può godere ancora di più del paesaggio: si tratta della frazione di Legro che è il polo economico di questo borgo.

Gli altri 3

Sempre in Liguria tra i borghi più belli d’Italia da raggiungere in treno c’è quello di Laigueglia in provincia di Savona. È un posto molto ambito per le vacanze al mare perché ha un litorale sabbioso molto confortevole con spiagge libere ma anche attrezzate. Inoltre questo posto conserva intatto il fascino di vecchio borgo marinaro che la maggior parte dei comuni liguri ha oramai perso.

Sicuramente un altro luogo che merita una visita almeno una volta nella vita è Spello in provincia di Perugia (Umbria). Si trova tra la pianura e la collina e accoglie il visitatore con le sue mura romane, le sue torri e i suoi campanili. Qui si può visitare la Collegiata di Santa Maria Maggiore che custodisce le opere del Pinturicchio dentro la Cappella Baglioni.

Chiudiamo con Cefalù che oltre a essere uno dei borghi più belli della Sicilia è uno dei più belli d’Italia. Fa parte del Parco delle Madonie e da visitare c’è sicuramente il Duomo che è dedicato alla Trasfigurazione del Salvatore.

Borghi più belli d’Italia vicino al lago o al mare da raggiungere in treno

Al lago o al mare: ecco dove si trovano i borghi tra i più belli d’Italia raggiungibili in treno. Tra questi ci sono Cefalù in Sicilia dove una visita d’obbligo è al Duomo e Spello in provincia di Perugia per ammirare le opere del Pinturicchio.

Riassumendo…..

Inoltre Laigueglia perché conserva intatto il fascino di vecchio borgo marinaro e Chianalea in Calabria per le sue case sul mare. Infine Vernazza in Liguria perché si trova alle pendici di uno sperone roccioso e Orta San Giulio in Piemonte per la sua collocazione sul lago.

1. L’Italia è un paese ricco di storia e cultura;

2. Tra i borghi più belli dove arrivare con il treno ci sono Cefalù, Chianalea e Laigueglia vicino al mare;

3. Per godere del fascino del lago Orta una visita d’obbligo è a Orta San Giulio.

4. Situato alle pendici di uno sperone roccioso, uno dei borghi più belli d’Italia e cantato anche da Montale nelle sue poesie, si trova Vernazza;

5. Per godere del fascino del lago ci si deve recare invece a Orta San Giulio.

[email protected]