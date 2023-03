I borghi con vista più belli d’Italia, ecco quali sono da Nord a Sud

Il nostro paese è ricco di luoghi arroccati sui monti o vicino al mare che offrono dei panorami mozzafiato. Doveviaggi ha quindi scelto i 15 borghi con vista tra i più belli d’Italia che meritano una visita, almeno una volta nella vita.

I borghi sono dei luoghi ricchi di tradizione, di cultura e di storia che stanno diventando sempre più una meta per i turisti, soprattutto quelli stranieri che trovano in questi piccoli centri abitati l’autenticità di una volta.

Tali luoghi sono poi tornati in auge anche grazie all’associazione de I borghi più belli d’Italia che cercato di promuoverli mediante la tutela, il recupero e la valorizzazione.

Quali sono quelli più belli con vista?

Tra i borghi con vista più belli d’Italia secondo l’analisi di Doveviaggi c’è Courmayeur dal quale c’è una vista mozzafiato sul monte Bianco. Il suo centro storico, poi, è davvero suggestivo perché presenta le caratteristiche tipiche dei borghi alpini.

C’è poi Cervinia che viene definita la perla della Valle d’Aosta ed è una delle stazioni invernali più importanti delle Alpi. È una meta ideale anche in estate per chi vuole fare trekking e perdersi tra i bellissimi sentieri o per chi vuole arrivare al bellissimo lago Blu dove si specchia il Cervino.

La Morra in provincia di Cuneo è un altro luogo da non perdere. L’attività principale di questo borgo è la produzione del vino ovvero del Barolo che nel nostro paese è una vera e propria istituzione. Dal belvedere è possibile ammirare un susseguirsi di borghi, castelli e vigne, da Serralunga d’Alba a Barolo, da Diano d’Alba a Monforte, da Grinzane Cavour a Castiglione Faletto.

Ci sono poi Funes in provincia di Bolzano dal quale si può osservare il gruppo delle Odle, Vernazza in provincia di La Spezia dove c’è una vista mozzafiato sul mare e Tremisone in provincia di Brescia. Da qui c’è la vista sul lago di Garda. Infine ci sono Gradara (Pesaro-Urbino) con vista sulle colline e Portoferraio (Livorno) dal quale si può godere del panorama della baia.

Gli altri

I borghi con vista migliore non sono terminati. Montefiascone a Viterbo, ad esempio, permette di ammirare il lago di Bolsena mentre Sperlonga a Latina offre una vista sul litorale e sul Tirreno. Segue Ravello in provincia di Salerno che è una delle perle della costiera amalfitana. Dai suoi 365 metri di altezza si può godere di uno dei panorami più famosi del mondo ovvero della costiera.

Pisticci a Matera è invece un borgo caratterizzato da profondi calanchi argillosi, da qui c’è la vista sulle colline lucane. Tropea in provincia di Vibo Valentia è sicuramente uno dei borghi più belli del Mediterraneo: da qui, infatti, c’è uno degli affacci sul mare più spettacolari d’Italia. Taormina in provincia di Messina è una delle località più turistiche della nostra penisola e offre una vista mozzafiato sull’Etna. Infine Erice offre non solo splendidi tramonti ma anche una vista da perdere il fiato sulle isole Egadi e sulla città di Trapani.

