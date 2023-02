Migliori formaggi al mondo sono italiani: parmigiano, burrata e non solo, ecco i vincitori

I migliori formaggi del mondo sono italiani. A dirlo è l’Atlante mondiale della cucina tradizionale TasteAtlas che ha incoronato otto formaggi nostrani come i migliori in una classifica che vede una vera e propria guerra con quelli francesi. I formaggi sono uno dei piatti più amati dagli italiani, difficile trovare qualcuno che disdegna un pezzo di parmigiano o un semplice stracchino. O ancora il taleggio, la famosa mozzarella o il caciocavallo. Ne esistono tantissime varietà. Si mangiano da soli, li usiamo per arricchire piatti, ricette e persino dolci. Insomma sono versatili e piacciono tantissimo. Quelli italiani, da sempre, sono apprezzati anche all’estero ma c’è sempre stata anche una sorta di gara con i formaggi francesi, che pure sono deliziosi e molto famosi nel mercato internazionale. La classifica dei migliori formaggi, però, ha premiato l’Italia e tra le prime dieci posizioni troviamo proprio 8 formaggi italiani.

Migliori formaggi al mondo, la classifica de l’Atlante mondiale della cucina tradizionale TasteAtlas

Al primo posto, infatti, figura il Parmigiano reggiano, seguito dal Gorgonzola piccante e la Burrata, mentre al quarto posto troviamo il Grana padano.

La gara con i formaggi francesi e la protesta del comitato per il collegamento ferroviario transalpino Lione-Torino

Quinta posizione per un formaggio messicano, Oaxaca cheese. Alla sesta e settima posizione ancora due italiani: lo Stracchino di Crescenza e la mozzarella di bufala campana. Ottavo posto per il Queijo Serra da Estrela del Portogallo. Chiudono la top ten il pecorino sardo e toscano. Su 50 formaggi 18 sono italiani. Il pecorino riomano si trova al 18esimo posto, la mozzarella al 28esimo e infine troviamo il gorgonzola dolce, i bocconcini, il taleggio, la provola, il caciocavallo silano e il Provolone del Monaco tutti inclusi nella top 50.

Per notare un formaggio francese bisogna andare alla 13esima posizione, dove si trova il Reblochion seguito alla 15eima posizione dal Comtè.

“Amici italiani, facciamo di tutto per avvicinare i due Paesi con i trasporti, ma ci sono aree in cui non bisogna andare lontano” e ancora “Beh, nessuno sarà d’accordo e questa classifica è in effetti un po’ dubbia. Quel che è certo è che Francia e Italia si scambiano quasi 150 mila tonnellate all’anno di (ottimi) formaggi”. 🧀 9 fromages italiens dans le top 10. Le reblochon, 1er fromage français à la 13ème seulement. 🇮🇹 Amis italiens, on fait tout pour rapprocher les deux pays avec le #LyonTurin. Mais il y a des domaines où il ne faut pas aller trop loin…😉 🇫🇷 Votre avis ? pic.twitter.com/akyrlsmoHF — La Transalpine Lyon-Turin 🇫🇷🇮🇹🇪🇺 (@LeLyonTurin) February 14, 2023

Il comitato per il collegamento ferroviario transalpino Lione-Torino, ironicamente, non ha apprezzato la vittoria netta dei formaggi italiani e così su twitter ha scritto:

Ironia a parte, quando si parla di cucina e piatti tradizionali l’Italia riesce sempre a stare un passo avanti. Questa classifica sui migliori formaggi lo dimostra.